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    藍營質疑公投結果不算數 蘇貞昌批：惡意曲解

    行政院長蘇貞昌今表示，公投結果受《公投法》約束，藍營指控「公投結果不算數」是惡意曲解。 （記者邱芷柔攝）

    行政院長蘇貞昌今表示，公投結果受《公投法》約束，藍營指控「公投結果不算數」是惡意曲解。 （記者邱芷柔攝）

    2021/12/14 12:33

    〔記者邱芷柔／台北報導〕四大公投案將在週六登場，中選會陸續將公報發出，行政院在「反萊豬」案說明中指出，無論「反萊豬」公投通過與否，都不影響農委會2020年9月7日的公告效力，對此國民黨團質疑行政院在玩文字遊戲，質疑政府「公投就算通過也不一定算數」，並控訴「蘇貞昌準備當公投流氓」。對此，行政院長蘇貞昌今（14日）表示，公投結果受《公投法》約束，藍營是惡意曲解。

    農委會今天舉辦「2021第二屆國家農業科學獎」頒獎典禮，行政院長蘇貞昌、行政院政務委員兼發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲等人共同出席，會前蘇貞昌接受媒體聯訪。

    針對藍營控訴行政院預留伏筆，不會因應公投結果重新公告，「公投不管怎麼投全都不算數」，對此蘇貞昌反駁，這是藍營惡意曲解！他強調，全體國人都受到《公投法》的拘束，這也是為什麼《公投法》將政府列為反方，政府機關有責任出來說明政府制定的政策，無論通過與否，公投結果都會受到《公投法》約束。

    媒體也追問新北市長侯友宜在臉書發表千字文，直言「公投搞得像選舉不累嗎？」並呼籲公投應該對事不對人，也有人質疑侯友宜不跟隨國民黨的腳步。

    蘇貞昌強調，公投就是對事不對人，應就事論事，所以國民黨籍宜蘭縣長林姿妙都站出來反對核四重啟。政府也一再說明，希望公投不要把正在進行的三接停掉、廢掉、拆掉，民生、產業、台積電都要用電，三接遷址這案一定要投下不同意，這樣才能有穩定的電力。

    面對外界質疑蘇搭乘行政專機宣傳公投違反行政中立，蘇也說，《公投法》規定政府是反方，因此政府有義務要好好向國人報告政策，這是義務，也是公務。

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