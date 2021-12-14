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    侯友宜公投千字文 連勝文稱侯應該有很多感觸

    國民黨副主席連勝文出席汐止區黨慶活動時表示，國民黨是民主政黨，本來就容許不同的聲音，他也認同侯友宜文中所要表達的觀點，「侯友宜應該有很多感觸。」（記者林欣漢攝）

    國民黨副主席連勝文出席汐止區黨慶活動時表示，國民黨是民主政黨，本來就容許不同的聲音，他也認同侯友宜文中所要表達的觀點，「侯友宜應該有很多感觸。」（記者林欣漢攝）

    2021/12/14 12:48

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜昨晚在臉書發表千字文對公投表態，強調「台灣最不需要的就是鬥來鬥去」，對此，國民黨副主席連勝文今天出席汐止區黨慶活動時表示，國民黨是民主政黨，本來就容許不同的聲音，他也認同侯友宜文中所要表達的觀點，「侯友宜應該有很多感觸。」

    連勝文表示，公投的議題本來就與民生息息相關，對每個人都有影響，這次公投明明是民進黨理虧，但說理又說不過人，所以才操作成選舉的藍綠對決，挑起社會的衝突藉此獲利，已違背公投的意義，公投是透過科學的方法伴隨真理越辯越明，理性思考進而做出正確的決定，民進黨操作成族群對抗、製造仇恨，令人無法認同。

    連勝文說，食安問題是每個人都會碰到的，核安一百年會不會發生一次問題，誰都不知道，但食安是大家每天三餐都會遇到的，瘦肉精影響到的就是廣大的通勤上班族，他們以外食為主，是最容易受到影響的，病從口入，他在39歲那一年得到癌症，這麼多年到底是因為吃了什麼，到現在還沒有答案，可能肥胖是原因，但等到身體出現問題，再怎麼後悔什麼都來不及了，現在還有機會，是不是要努力，為了自己及所愛的人，把他擋下來。

    連勝文說，能源問題也是，前兩天文山變電所故障，電不夠，什麼都不用做，民進黨說要拚電動車高科技，沒有電連電鍋都不能用，不要鬧了，綠能從馬政府開始推動，「現在綠能僅有5%多，未來3年要再增加15%你相信嗎？」

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