侯友宜千字文 林右昌：該傷腦筋的是國民黨、朱立倫

基隆市長林右昌今天說，看來朱立倫總統之路，最大對手是侯友宜。（記者盧賢秀攝）

2021/12/14 12:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕面對即將到來的公投，新北市長侯友宜昨晚在臉書上發表千字文，強調「台灣最不需要的就是鬥來鬥去」，不要再內耗，以自由意志去決定答案。基隆市長林右昌今天說，看來朱立倫的總統路，侯市長是他的最大對手，該傷腦筋的是國民黨。

林右昌今天被問到侯友宜的千字文，他說，這下子國民黨跟朱立倫可能要傷腦筋了，看來朱立倫總統路，侯市長應該是他最大的對手，尊重侯市長個人意見，該傷腦筋的是國民黨。

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國民黨內部對侯友宜一直沒有對公投有明確態度，頗有微詞，甚至要求黨中央處置侯友宜。侯友宜昨晚在臉書發表千字文，希望民眾彼此尊重，更是自由意志的展現。

侯友宜表示，公投本來從「專業、理性、科學」出發，可以好好論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇，「曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎」？侯友宜感慨，「我相信人民都厭煩了，都累了。」

他表示，「曾幾何時，我們把時間拿來拚政治、拚藍綠，拚到最後讓下一代看不到機會、看不到明天」。這些都不是他要做的事，台灣最不需要的就是鬥來鬥去，他只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地。

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