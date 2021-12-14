「給侯大的一封公開信」 應曉薇喊話：應完成國民黨價值與使命

應曉薇今發「給侯大的一封公開信」，向侯友宜喊話。（資料照）

2021/12/14 12:04

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨籍新北市長侯友宜昨晚針對4大公投案發表千字文，卻引發藍營內部炸鍋；國民黨中常委、台北市議員應曉薇今發「給侯大的一封公開信」，直指侯友宜早年於民進黨執政時期受拔擢晉升引發許多不滿意見，但2018年侯代表國民黨參選新北市長，眾人均放下成見支持，喊話侯今責無旁貸，應團結完成國民黨的價值與使命，喊出「4個都同意」。

侯友宜對公投態度曖昧不明，隨投票日逼近，更引發黨內反彈聲浪，昨晚終於在臉書發千字文稱公投尊重多數民意選擇，「曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？」強調「以自由意志去決定你的答案」。

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對此，應曉薇今發「給侯大的一封公開信」，向侯友宜喊話，稱早期許多人對市刑大時代的「侯大」有意見、也有許多人對他曾受民進黨拔擢晉升有意見，但是在2018年新北市長選舉中，因他代表國民黨，才讓大家放下成見慨然投票支持。

應曉薇表示，看到侯友宜臉書稱填鴨式圈叉題和內耗分裂的道理，只想說「應曉薇堅持相信政黨政治的立場和態度，監督在野黨就是我們的力量和責任。」喊話「侯市長」應責無旁貸站出來團結一心，完成國民黨該有的價值和使命，「跟我們一樣大聲喊出『四個都同意』」。

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