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    侯友宜千字文藍營譁然 朱立倫：國民黨必須有自己的立場

    國民黨主席朱立倫今出席「1218螞蟻雄兵，公投宣講」戰車掃街活動。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席朱立倫今出席「1218螞蟻雄兵，公投宣講」戰車掃街活動。（記者羅沛德攝）

    2021/12/14 09:44

    〔記者林良昇／台北報導〕新北市長侯友宜昨晚用千字文對公投表態引發政壇議論，藍營甚至認為恐衝擊公投，國民黨主席朱立倫今受訪時表示，執政黨有鴨霸的地方，國民黨必須要有國民黨的立場，必須跟民眾站在一起，若不跟民眾站一起，誰跟民眾站一起？

    侯友宜昨晚突發對公投看法的千字文，引發政壇議論，國民黨內譁然。朱立倫今在台北市戰車掃街，國民黨4位台北市立委費鴻泰、賴士葆、蔣萬安、林奕華、台北市議會議長陳錦祥皆陪同，但稍晚在新北市戰車掃街，身為地方首長的侯並不會現身，其意涵不言可喻。

    朱立倫今在掃街前受訪表示，這一週每一天都在各地，今天在雙北地區，明天是桃竹苗地區，接下來要到高雄、屏東跟台南，週五在中部地區，最後回到台北民主守夜。

    對於侯友宜昨晚發表的千字文，朱立倫指出，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，面對這麼鴨霸的執政黨，我們不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？

    朱立倫隨後話鋒一轉批評民進黨，稱他不敢相信，民進黨的朋友真的希望萊豬進口？反對公投跟大選結合？不顧能源穩定跟空氣清潔？能容忍破壞千年的藻礁嗎？如果為了一黨之私，全面封殺每個公投議題，台灣還有民主、公投還有意義嗎？

    朱立倫呼籲，大家在最後時刻都站出來，用民意來顯示出對執政當局目前所作所為，大家認為不對的地方，告訴民進黨、告訴蔡英文政府

    媒體追問，朱立倫曾說過，侯友宜會適時表態支持公投，昨晚發文是否為適時表態支持？朱則未作回應，僅重申國民黨必須有要自己的立場，跟民眾站在一起。

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