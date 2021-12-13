「侯友宜們」擁票自重 林俊憲：公投將成國民黨「安史之亂」

新北市長侯友宜（見圖）在「重啟核四」公投案被質疑與國民黨中央不同調，引來部分黨內人士不滿。（資料照）

2021/12/13 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投進入最後倒數，新北市長侯友宜在「重啟核四」案立場與國民黨中央不同調，引來部分黨內人士不滿批評。對此，民進黨立委委林俊憲發文分析，「侯友宜們」擁票自重、令不出黨中央，公投將成國民黨的「安史之亂」。

林俊憲在臉書表示，12日是公投前的最後一個週日，民進黨全體總動員，從正副總統、閣揆再到縣市首長、各級民代全部站出來宣講，沒有一個人缺席，因為民進黨很清楚公投對台灣未來的重要性，「但隔壁棚可就不是如此了，國民黨到現在還搞不定自己內部的意見，侯友宜、盧秀燕雙雙缺席，黨內懲處的聲音也越來越高漲」。

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林俊憲指出，國民黨主席朱立倫面對這種尷尬的狀況，只能高喊要「民進黨不要見縫插針」，但彼此的裂痕已經比海溝還深，又豈是外人一根針能影響？「侯友宜們」不是一個人，他代表的是國民黨內所有對自身政治前途還有期望、並掌握地方實力的諸侯們，例如台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙，跟隨黨中央的荒謬立場不僅不會讓他們加分，反而還會損害靠自己施政成績累積的能量，這是一道再簡單不過的選擇題。

林俊憲分析，現在的國民黨分為兩派，一邊是朱立倫、前總統馬英九等等沒選票基礎、講話卻很大聲的中央派，一邊是侯友宜等掌握地方實權、卻異常低調的諸侯派，2018年以後這種情形就開始慢慢出現，但表面上都還能維持團結，任誰也想不到四大公投竟會成為雙方攤牌的導火線，「侯友宜地方擁選票自重，黨中央毫無權威，宛如唐朝安史之亂一樣，從此由盛轉衰」。

林俊憲認為，「侯友宜們」不表態或許有兩層考量，第一層是議題直接影響本地，例如核四之於侯友宜、藻礁三接之於盧秀燕，第二層則是研判國民黨頹勢已現，民調看來不通過的可能性越來越高，既然都撐到此時不表態了，更沒有理由現在跳下去淌渾水。

林俊憲總結，無論最終結果如何，這場公投都與原先國民黨的期待相反，明年大選的氣勢沒衝起來，倒是把自己人都趕跑了！

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