為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「侯友宜們」擁票自重 林俊憲：公投將成國民黨「安史之亂」

    新北市長侯友宜（見圖）在「重啟核四」公投案被質疑與國民黨中央不同調，引來部分黨內人士不滿。（資料照）

    新北市長侯友宜（見圖）在「重啟核四」公投案被質疑與國民黨中央不同調，引來部分黨內人士不滿。（資料照）

    2021/12/13 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投進入最後倒數，新北市長侯友宜在「重啟核四」案立場與國民黨中央不同調，引來部分黨內人士不滿批評。對此，民進黨立委委林俊憲發文分析，「侯友宜們」擁票自重、令不出黨中央，公投將成國民黨的「安史之亂」。

    林俊憲在臉書表示，12日是公投前的最後一個週日，民進黨全體總動員，從正副總統、閣揆再到縣市首長、各級民代全部站出來宣講，沒有一個人缺席，因為民進黨很清楚公投對台灣未來的重要性，「但隔壁棚可就不是如此了，國民黨到現在還搞不定自己內部的意見，侯友宜、盧秀燕雙雙缺席，黨內懲處的聲音也越來越高漲」。

    林俊憲指出，國民黨主席朱立倫面對這種尷尬的狀況，只能高喊要「民進黨不要見縫插針」，但彼此的裂痕已經比海溝還深，又豈是外人一根針能影響？「侯友宜們」不是一個人，他代表的是國民黨內所有對自身政治前途還有期望、並掌握地方實力的諸侯們，例如台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙，跟隨黨中央的荒謬立場不僅不會讓他們加分，反而還會損害靠自己施政成績累積的能量，這是一道再簡單不過的選擇題。

    林俊憲分析，現在的國民黨分為兩派，一邊是朱立倫、前總統馬英九等等沒選票基礎、講話卻很大聲的中央派，一邊是侯友宜等掌握地方實權、卻異常低調的諸侯派，2018年以後這種情形就開始慢慢出現，但表面上都還能維持團結，任誰也想不到四大公投竟會成為雙方攤牌的導火線，「侯友宜地方擁選票自重，黨中央毫無權威，宛如唐朝安史之亂一樣，從此由盛轉衰」。

    林俊憲認為，「侯友宜們」不表態或許有兩層考量，第一層是議題直接影響本地，例如核四之於侯友宜、藻礁三接之於盧秀燕，第二層則是研判國民黨頹勢已現，民調看來不通過的可能性越來越高，既然都撐到此時不表態了，更沒有理由現在跳下去淌渾水。

    林俊憲總結，無論最終結果如何，這場公投都與原先國民黨的期待相反，明年大選的氣勢沒衝起來，倒是把自己人都趕跑了！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投遲未表態影響連任？ 侯友宜：有人願意付出是好事
    2021/12/13 14:11

    公投遲未表態影響連任？ 侯友宜：有人願意付出是好事
    安全有慮、遺禍子孫！ 翟神：不支持重啟核四決定最簡單
    2021/12/11 23:43

    安全有慮、遺禍子孫！ 翟神：不支持重啟核四決定最簡單

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    重申侯友宜會支持公投 朱立倫：我們不會被民進黨見縫插針
    2021/12/11 17:29

    重申侯友宜會支持公投 朱立倫：我們不會被民進黨見縫插針
    侯友宜缺席公投宣講 馬英九：朱主席會聯繫吧
    2021/12/11 17:06

    侯友宜缺席公投宣講 馬英九：朱主席會聯繫吧

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    「神助手」讓台尼斷交 范世平：中國讓「四個不同意」非過不可
    2021/12/10 23:53

    「神助手」讓台尼斷交 范世平：中國讓「四個不同意」非過不可
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播