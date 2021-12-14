侯友宜公投千字文引討論 賴士葆：希望表態得更清楚

國民黨立委賴士葆認為，侯沒有否定國民黨的「4個都同意」，但當然希望表態更清楚一點。（資料照）

2021/12/14 10:38

〔記者林良昇／台北報導〕新北市長侯友宜對公投發表千字文引發議論，立法院國民黨團總召費鴻泰今受訪表示，個人有個人的表達方式，但政治人物要講給人聽和政黨支持者聽，可能有所不同，國民黨立委賴士葆則認為，侯沒有否定國民黨的「4個都同意」，但當然希望表態更清楚一點。

費鴻泰今陪同國民黨主席朱立倫在台北掃街前受訪，對於侯友宜昨晚的千字文，費鴻泰說，國民有國民的看法，政黨、政治人物有政治人物的看法；以他個人為例，他的職務是立法院國民黨團總召，立場相對於個人會表達比較多一點，身為政黨的重要人士，當然講的是給國人聽，也要給政黨支持者聽，可能有所不同。

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媒體追問，侯友宜是否回應支持者期待？費鴻泰表示，他只講他自己，重申個人有個人表達的方式，在政黨裡面，舉例他是立委、黨團總召，講話的意思、代表的程度如何拿捏，是政治人物必須得思考的。

賴士葆受訪時指出，侯友宜心裡還是有疑慮，主席也去講了，有信心大家會團結，侯昨天的表態沒有很清楚。對於有議員提議國民黨在2022年不要提名侯，賴則說，提名有一定程序，任何人符合資格都可以參加初選，沒有存在主席要不要提名的問題，有一定程序。

媒體追問，侯友宜沒有對公投表態，是否不太適任？賴士葆表示，當然希望侯表態得更清楚，畢竟新北市是大票倉，公投票怎麼投，國民黨定調很清楚了，就是「4個都同意」，民意也是支持4個都同意，現在國民黨的黨意跟民意也是很接近的，並沒有衝突。

侯友宜表示，侯友宜昨天的臉書裡面，沒有否定國民黨「4個同意」的問題，只是用另外的角度，希望公投不要好像弄得很政治，不要變成政黨對抗。

對於侯友宜和朱立倫下午可能會同場，賴士葆說，那很好啊，他相信主席的判斷，相信主席的能力，朱應該可以跟侯溝通，讓外界眼睛一亮，國民黨是團結的，朱有這個能力。

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