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    首頁　>　政治

    中選會公布四大公投選舉人總數 通過門檻為495萬6367票

    四大公投案投票權人的人數為1982萬5468人，通過門檻為同意票須達495萬6367票，且多過不同意票，才能通過。 （資料照，本報合成）

    四大公投案投票權人的人數為1982萬5468人，通過門檻為同意票須達495萬6367票，且多過不同意票，才能通過。 （資料照，本報合成）

    2021/12/14 12:50

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案即將在18日進行投票，中選會今正式公布，本次公投案具有投票權人的人數為1982萬5468人；依「公投法」規定，公投案通過門檻為，同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者即為通過，意即本次4項公投案的通過門檻為同意票須達495萬6367票，且多過不同意票，才能通過。

    中選會今對外表示，4項公投案訂於18日（星期六）舉行投票，各直轄市、縣（市）選舉委員會於今日公告投票權人人數，經中選會彙整結果，4項公投案的投票權人人數為1982萬5468人。各直轄市、縣（市）投票權人人數。

    「公民投票法」第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

    因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的四分之一換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，才能通過公投案；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。

    雖然公投的投票門檻為年滿18歲，但今年公投因武漢肺炎疫情延至12月18日投票，中選會副主委陳朝建10日表示，本次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日，即今年8月28日前一日已滿18歲以上者為限，也就是2003年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於2021年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，尚無本次公投投票權。

    根據中選會公布的各縣市投票權人數確定統計表，全國各縣市具有投票權人數最多的縣市為新北市，共計達到342萬7162人，其次為高雄市，共計235萬3773人，至於台北市為215萬5416人；全國公投投票權最少的縣市為連江縣，僅1萬1673人，次少為澎湖縣，共計9萬2051人。

    此次4項公投為110年全國性公民投票案第17案至第20案，依序為重啟核四案、反萊豬進口案、公投綁大選案、三接遷移案。

    中選會公布各縣市確定公投投票權人數確定統計表。（中選會提供）

    中選會公布各縣市確定公投投票權人數確定統計表。（中選會提供）

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