美籍兒少猥褻犯北市查獲 移民署決議驅逐出境

曾有性犯罪前科的美國籍人士「華勒斯（ Levi Forrest Wallace）」找到了。（記者劉慶侯翻攝；本報合成）

2024/11/07 18:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾有性犯罪前科的美國籍人士「華勒斯（ Levi Forrest Wallace） 」，十月以觀光簽證入台，目前行蹤在雙北市出沒。移民署人員今日下午5時左右在北市松山區將其逮捕，鑑於對方可能帶來的潛在風險，將依移民法予以驅逐出境。

根據美國在台協會訊息指出，43歲的美國籍人士「華勒斯」，2001年在美國俄勒岡州涉及對未成年進行性猥褻，判處有期徒刑90十日，緩刑2年。被註記為性犯罪者的他於10月2日清晨入台。

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移民署等單位是在對方入境台灣後，才接到美國在台協會通報立即展開調查，華勒斯現在並未遭美國政府通緝，但入境後並未依登記在桃園地區的旅館地址居住，卻前往雙北市。

據了解，移民署原研議是一旦尋獲「華勒斯」後，立即依「入出國及移民法」將對方予以強制驅逐出境，未來並不得再入境，以保障民眾及社會安全。

但，移民署向台北地檢署申請監聽票、拘票，以便追查對方行蹤和執行相關遣返動作，均被地檢署打回票。檢方認為，對方並未在台涉及不法，也未有犯罪動機與企圖，移民署無權妄法。

移民署一度也向AIT美國在台協會請求協助，詢問美方是否有意讓華勒斯返回美國，但也未能獲得美方回應。

移民署桃園專勤隊事實上「是一直有限度的掌握對方行蹤」，但無法有任何「實際性的動作」，否則移民署可能觸法並被對方提告。因此，移民署一度決定靜待對方觀光簽證到期，或者對方願自行主動先行離台。

不過，移民署最後仍決定依據移民法規定，可針對有疑議分子逕行予以驅逐出境的機制，由桃園專勤隊會同大園分局，今日晚間待華勒斯離開北市民生東路五段的租住處後，一路尾隨至三民路，將對方逮捕到案。

曾有性犯罪前科的美國籍人士「華勒斯（ Levi Forrest Wallace）」找到了。（記者劉慶侯翻攝）

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