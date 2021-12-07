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    連趕2場！苗縣宣講公投 賴清德：替年輕人鋪好邁向國際的道路

    副總統賴清德宣講公投，表示替年輕人鋪好邁向國際社會的道路。（記者蔡政珉攝）

    副總統賴清德宣講公投，表示替年輕人鋪好邁向國際社會的道路。（記者蔡政珉攝）

    2021/12/07 17:34

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕副總統賴清德今天下午、晚上在苗栗各有1場公投宣講，分別在公館鄉與卓蘭鎮。賴清德下午前往公館鄉，為「4個不同意，台灣更有力」公投說明會宣講時，提及公投事關環境、能源、經濟、民主等安全，彼此環環緊扣，期盼鄉親投下4個不同意，解決20年來的紛擾，替年輕人鋪好邁向國際社會的道路，創造美好未來。

    賴清德表示，核四停停蓋蓋22年，在馬英九總統、江宜樺院長編列後續預算不被同意，當時日本發生福島核災，因此封存核四。當年的設備都已運回原廠商，而核四是老爺車也是拼裝車，盼鄉親支持政府投下不同意票。

    至於珍愛藻礁公投，賴清德說，名字取得很好，不過會讓國人誤會政府沒有保護藻礁。重要的是政府是否做好保護藻礁，以及三接使用天然氣發電狀況。賴清德強調，天然氣第三接收站並非蓋在藻礁上方，而是國民黨政府早已蓋好的用地，政府並未再填海造陸破壞藻礁。三接攸關北部發電不足與中部空氣狀況，希望大家蓋下不同意票。

    至於萊豬進口問題，賴清德認為不少人並非很清楚問題，必須清楚說明。賴清德指出，蔡政府已用嚴格標準保護鄉親，當初馬英九政府也以相同標準開放萊牛，以同樣的標準檢視說吃萊豬有問題「講不通」，而且進口後從大盤、中盤、小盤商都公開透明，民眾不想買可以自由選擇。萊豬進口關乎與美國雙邊貿易和加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有助於台灣出口，發展經濟。

    最後，賴清德談到公投綁大選，賴清德舉當初九合一公投為例，若兩者綁在一起，大家關注點多集中在選舉面，反而對公投議題不太了解。

    副總統賴清德宣講公投，表示替年輕人鋪好邁向國際社會的道路。（記者蔡政珉攝）

    副總統賴清德宣講公投，表示替年輕人鋪好邁向國際社會的道路。（記者蔡政珉攝）

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