公投宣講分進合擊》賴：三接穩定供電 改善空污

副總統賴清德昨赴金門宣講公投，遇到希望合影的粉絲，不忘共同比出「四個不同意」的姿勢。（記者吳正庭攝）

2021/12/06 05:30

〔記者歐素美、吳正庭、邱書昱／綜合報導〕民進黨宣講公投昨分進合擊，副總統賴清德前進台中、金門等地，強調台灣「同島一命」，公投四個不同意才能讓下一代順利在國際競爭；行政院長蘇貞昌挺進新北市，透露前天結婚四十七週年仍在為公投打拚，感性告白獲得熱烈掌聲。

結婚週年仍為公投打拚 蘇感性告白

賴清德昨分別到台中市豐原區鎮清宮、金門縣出席公投宣講活動。賴指出，天然氣第三接收站攸關台灣穩定供電及解決中部空氣改善問題；他也表示，政府不可能為了經濟利益去犧牲人民的健康，「反萊豬」等於斬斷台灣的國際貿易，台灣如果可以參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），未來中小企業的商品就因減免關稅而具備競爭力。

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賴指出，台灣是「同島一命」，核四發生事情，除了輻射線影響人民健康，商品賣不出去，觀光客也不敢來，拜託大家繼續站在民主陣營，將門打開，讓下一代順利在國際上競爭。

蘇貞昌昨天先後到新北市鶯歌、三峽區宣講公投，與女兒、立委蘇巧慧同台。蘇揆聲嘶力竭地疾呼四個不同意的重要性，並透露前天是他結婚四十七週年，為了台灣的福祉，當天上午到高雄、下午去台南，直到晚上才回家跟太太見面；蘇的妻子詹秀齡在鶯歌場坐在台下默默支持丈夫，蘇的感性告白獲得熱烈掌聲。

桃園市長鄭文燦以川劇「變臉」比喻國民黨支持核四重啟、反對美國豬肉，鄭文燦呼籲民眾投下四個不同意，才能讓國民黨清醒過來，只有支持蔡總統、蘇貞昌，走向保護台灣的正確路線才能結束亂流。

前立委陳柏惟昨天也到新北市出席公投宣講，他不忘提到明年一月九日的台中市第二選區立委補選，呼籲新北市民向住在台中的親友拉票，支持民進黨提名的林靜儀。

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