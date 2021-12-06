蔡：若四公投通過 輸掉台灣的未來

民進黨5日舉行「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，總統兼民進黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌出席說明。（記者方賓照攝）

2021/12/06 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕為衝刺本月十八日四項公投「四個不同意」票，民進黨昨於台北國際會議中心舉辦第三場「社會力公投說明會」，三千多名民間社團及各產業代表參與。蔡英文總統致詞時強調，若四項公投案通過，輸的是台灣人民、經濟、民主，以及走向世界的機會。她拜託百工百業朋友不只要站出來投下「四個不同意」，還要拉票、澄清假訊息。

蔡英文表示，公投投的是國家的未來，不是哪個政黨贏、哪個政黨輸，核四重啟如果造成核安問題，輸的是台灣人民；三接停建造成電力不足，輸的是台灣經濟；反美豬進口讓台灣失去國際的信賴，輸的是台灣走向世界的機會；公投綁大選限縮人民對重大政策、理性思考的空間，輸的是台灣民主。

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蔡英文表示，這兩年，全球都受到疫情影響，但台灣是少數經濟正成長的國家，今年的經濟成長率可望超過六％。這幾年，台商回台投資，外資看好台灣，台美經濟繁榮夥伴對話已經啟動，過去曾被停過的台美TIFA（貿易暨投資架構協定），因為我們調整美豬政策而重新展開，我們同時也申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），這代表台灣將要走出對單一市場的依賴，與國際接軌，走向世界。

蔡英文強調，現在絕對不能再走回頭路，如果讓公投結果拖累了國家進步，讓台灣再陷進核四的泥沼裡面、再回到缺電的風險中、經貿又被鎖回過去的單一市場、民主被混亂的選務影響，而人民沒有辦法在重大議題上深思熟慮，這叫「倒退嚕」。

籲百工百業的朋友站出來拉票

她也請求百工百業的朋友站出來拉票，一起把為什麼「四個不同意，台灣更有力」講清楚，讓「台灣隊」隊友越來越多。此外，也請大家協助澄清假訊息，讓大家可以更理性的思考，幫台灣的未來做出正確的決定，才是「正面迎戰」。

蔡英文最後也開玩笑提醒，「這次的公投，選票上面只有同意跟不同意，沒有蔡英文的名字跟照片」，大家拿到選票，要記得四張都蓋在「不同意」的那一欄。

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