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    反核團體苦行 籲不同意重啟核四

    凱達格蘭大道終點地面繪置了400平方公尺巨型彩繪，宣傳反核四。（全國廢核行動平台提供）

    凱達格蘭大道終點地面繪置了400平方公尺巨型彩繪，宣傳反核四。（全國廢核行動平台提供）

    2021/12/06 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕四大公投倒數最後兩週，反核團體發起「核四大爆走」活動，組成二十一人隊伍，前天從核四所在地貢寮出發，以全長七十公里路程行走至台北市中心，昨天抵達終點凱道時聚集近千民眾打氣，「爆走族」們也向全國民眾呼籲，公投第十七案「重啟核四」投下不同意票。

    「核四大爆走」由全國廢核行動平台、綠色和平共同主辦，二十一名參與者來自各行各業、各種不同年齡層，象徵當核災發生時，位於核四廠緊急疏散範圍的二十一個里。

    爆走族們自前天出發，一路從貢寮、雙溪、瑞芳、基隆，再進入北市南港，並沿忠孝東路直行，在不斷獲得民眾加油、響應陪走之下完成苦行，到達凱道時已歷經約卅小時，聚集人數近千人。

    參與此次爆走的台大學生李若慈表示，一路上收到很多民眾的支持與加入，雖然腳痠到快走不下去，但在彼此鼓勵之下，就是要把反核聲音傳出去。

    從貢寮起點參與的岳祥文剛好迎來四十四歲生日，他許願表示，「參與反核已超過二十年，希望這是最後一次為核四而走」。

    另由一群青年所組成的「青年挺藻礁」昨也發表聲明，向社會呼籲核四重啟案投下反對票，珍愛藻礁案則投下同意票，也要求政府應該面對環境與生態、民主與溝通、用電管理等問題。

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