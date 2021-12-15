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    電費多3萬？柯文哲批能源轉型 詹順貴怒斥「無恥」：胡言亂語

    詹順貴直言，柯文哲稱發電若改採燃氣每戶電費要漲3萬元根本是胡言亂語。（資料照；本報合成）

    詹順貴直言，柯文哲稱發電若改採燃氣每戶電費要漲3萬元根本是胡言亂語。（資料照；本報合成）

    2021/12/15 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天（15日）接受電台節目專訪，談到能源轉型議題，聲稱核電佔台灣發電量12%，若改燒天然氣，每一度電要增加0.8元，換算下來每戶一年電費要增加3萬元。前環保署副署長詹順貴對此痛斥：「這是要多麼『無恥』才能如此『胡言亂語』？」

    綜合媒體報導，柯文哲今天上中廣公司廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋訪問，質疑民進黨的能源政策只寫到2025年，爆料稱曾有「大咖」問過總統蔡英文「2025年非核家園」後的能源規劃，蔡英文卻答「我總統只做到2024年」，柯文哲痛批民進黨的能源規劃都「用喊的」，相當「不負責任」。

    柯文哲接著宣稱，他也贊成核四不蓋、「認賠殺出」，「但目前全台核電佔比12%，拿掉後用電怎麼辦？用天然氣當然比燒媒好，但倘若到2025非核家園天然氣佔比50％，我算過，屆時電費每戶每年要增加3萬塊」，他認為這點民進黨必須交代清楚。

    對此，詹順貴傍晚在臉書發文，痛批柯文哲胡言亂語：「柯文哲又起乩？先是謊稱2018年的公投案政府都沒執行，在中廣接受王淺秋訪談時，又造謠說能源轉型會讓每戶每『月』（筆誤，應為『年』）電價漲3萬元。是因為他最近的網路聲量又降低了的緣故嗎？這是要多麼無恥才能如此胡言亂語？」

    柯文哲的發言也讓經濟部跳出來打臉，針對能源政策只寫到2025年，是因為考量到既有核一、二、三廠最後除役期期程為2025年，與總統任期無關。經濟部表示，能源局已於今年5月發布最新全國電力資源供需報告，長期電源開發規劃已擘劃至2027年；從2026年起，再生能源發展目標設定為太陽光電每年增加1GW、離岸風電每年增加1.5GW，並非只處理2025年能源規劃。

    另外針對柯文哲說改燒天然氣，每戶一年用電要增加3萬元，經濟部說明，這是從2019年就已多次澄清的錯誤消息，沒想到連柯市長都被誤導；這個數字錯誤是因為將能源轉型多年的成本，扭曲為用兩成的民生用電來當分母，直言這是「數學算錯的錯誤訊息」。

    經濟部強調，能源轉型主軸有「展綠」、「增氣」、「減媒」和「非核」這4大項，其中發展綠能的成本，隨著未來再生能源技術近部，每度價格會持續下降；且電價攸關民生，目前政府已有「每次電價漲跌幅限制不超過3%」、「住宅用電330度以下不調漲」、「電價穩定機制」等措施，如需調整電價也會經產、官、學及消費者代表組成的電價審議會充份討論，確保電價漲幅落在民眾可接受範圍。

    詹順貴痛批，柯文哲稱發電若改採燃氣每戶電費要漲3萬元根本是胡言亂語。（資料照）

    詹順貴痛批，柯文哲稱發電若改採燃氣每戶電費要漲3萬元根本是胡言亂語。（資料照）

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