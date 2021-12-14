藻礁公投》潘忠政特地點名感謝「叛徒們」 詹順貴霸氣回擊了

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政特別點名感謝已轉為支持三接外推案的詹順貴。對此，詹順貴表示，這時候如此提，恐怕是吃豆腐的成分居多。（資料照）

2021/12/14 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投進入最後倒數階段，第20案珍愛藻礁公投領銜人潘忠政在中選會舉辦第5場全國性公投意見發表會時特別點名，感謝目前已轉為支持三接外推案的前環保署副署長詹順貴。對此，詹順貴表示，這時候如此提，恐怕是吃豆腐的成分居多。

潘忠政在意見發表會上感謝了一串名單，後來也在臉書再寫一次，其中包括詹順貴、農委會主委陳吉仲以及中興大學環境工程系教授莊秉潔，原因是感謝這些人3年多前與他站在同一陣線，共同嘗試找到三接與藻礁兩全其美的替代方案。對此，詹順貴表示，「其實，這時候刻意如此提，對照護礁盟一再指責我們背棄，恐怕還是吃豆腐的成份居多。」

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詹順貴說，既然潘忠政刻意如此提，為什麼不再深入想想，那麼多人、團體（尤其近期的地球公民基金會與綠色公民行動聯盟），都不約而同地擔憂影響能源轉型政策與減煤減空污期程、減碳路徑與階段目標，反而是用貼標籤的方式抹去思辨討論的空間。

詹順貴指出，護礁盟為了拚贏公投而運用如此策略，但社會大眾可以深思，「為什麼我們這些團體與人要如此做？藻礁生態系固然重要，能源轉型、減煤減空污、淨零碳排，是否也同等重要？我們是要獨尊其一，捨去其他？還是盡可能最大化兼顧這些多元公共利益？」

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