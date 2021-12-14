藻礁公投》潘忠政特地點名感謝「叛徒們」 詹順貴霸氣回擊了
2021/12/14 23:29
〔即時新聞／綜合報導〕四大公投進入最後倒數階段，第20案珍愛藻礁公投領銜人潘忠政在中選會舉辦第5場全國性公投意見發表會時特別點名，感謝目前已轉為支持三接外推案的前環保署副署長詹順貴。對此，詹順貴表示，這時候如此提，恐怕是吃豆腐的成分居多。
潘忠政在意見發表會上感謝了一串名單，後來也在臉書再寫一次，其中包括詹順貴、農委會主委陳吉仲以及中興大學環境工程系教授莊秉潔，原因是感謝這些人3年多前與他站在同一陣線，共同嘗試找到三接與藻礁兩全其美的替代方案。對此，詹順貴表示，「其實，這時候刻意如此提，對照護礁盟一再指責我們背棄，恐怕還是吃豆腐的成份居多。」
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詹順貴說，既然潘忠政刻意如此提，為什麼不再深入想想，那麼多人、團體（尤其近期的地球公民基金會與綠色公民行動聯盟），都不約而同地擔憂影響能源轉型政策與減煤減空污期程、減碳路徑與階段目標，反而是用貼標籤的方式抹去思辨討論的空間。
詹順貴指出，護礁盟為了拚贏公投而運用如此策略，但社會大眾可以深思，「為什麼我們這些團體與人要如此做？藻礁生態系固然重要，能源轉型、減煤減空污、淨零碳排，是否也同等重要？我們是要獨尊其一，捨去其他？還是盡可能最大化兼顧這些多元公共利益？」