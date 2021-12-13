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    蓋三接餓死藻礁？ 反方辦公室：三接棧橋保持海水暢通不會餓死

    生長於大潭潮間帶的柴山多杯孔珊瑚，僅在每個月1至3天的大退潮才會露出水面。（反方辦事處提供）

    生長於大潭潮間帶的柴山多杯孔珊瑚，僅在每個月1至3天的大退潮才會露出水面。（反方辦事處提供）

    2021/12/13 16:11

    〔記者羅綺／台北報導〕藻礁公投進入倒數，昨日挺三接、反三接兩派學者分別召開記者會，其中有學者指出「外推方案會讓藻礁慢慢餓死」，引發外界關注。今日三接遷離公投反方辦公室發布聲明表示，藻礁營養鹽來自海水，三接棧橋保持海水暢通，潮間帶藻礁生態不會餓死。

    成大水海系名譽教授高家俊昨日指出，建港後，港區波浪被北防坡堤阻斷而消失，缺乏碎波輸送海水及營養到藻礁區，「就像一頭牛，一天原本要吃20公斤的草，現在只給牠吃5公斤，牠雖然不會馬上死亡，但會越來越瘦，直到慢慢餓死」。

    對此，三接遷離公投反方辦公室及研究團隊指出，根據監測資料，台灣西部海岸普遍營養鹽太多，較少出現太少的問題，因為海洋營養鹽主要來自陸源輸入，桃園沿岸海水中的營養鹽含量也同樣偏高。此外，營養鹽可溶於水中，只要有海水交換，就不怕營養鹽不足的問題。

    目前三接棧橋設計跨距長達75至115公尺，海水仍維持暢通，應可持續補充潮間帶的營養鹽，藻礁生態仍然有足夠的食物來生育發展。

    研究團隊表示，潮間帶雖然有所謂的高潮與低潮水位，但潮水進出在時序上是連續的，低潮位的碎波帶來的海水與營養交換只有非常短的時間，潮間帶藻礁很多時候都是位於海面下，大多數時間都處於沒有碎波的情形，尤其夏天常為風平浪靜的無碎浪狀態，實際上，只要有海水交換就可以補充營養鹽。

    三接遷離公投反方辦公室指出，藻礁營養鹽的交換，主要靠的是水流交換，若是考慮低潮位的碎波所帶來的海水與營養交換，只有每個月大退潮1至2個小時的時間，影響不大。而潮間帶藻礁大部份的時間，都是處於潮水來來往往的狀態，因此保持海水自然交換，才是潮間帶營養鹽補充的主要方式。

    而三接工業區與工業港之間採大跨距棧橋設置，就是要保持海水交換機制，不會阻斷營養鹽的交換，也減少對生態的干擾，因此藻礁生態不會慢慢餓死。

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