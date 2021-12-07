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    勘查三接現場 中油：影響面積已最小

    立委、環團及中油代表今天清晨於海水退潮之際，直赴大潭藻礁三接棧橋施工現場勘查。（記者余瑞仁攝）

    立委、環團及中油代表今天清晨於海水退潮之際，直赴大潭藻礁三接棧橋施工現場勘查。（記者余瑞仁攝）

    2021/12/07 10:01

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕中油第三天然氣接收站棧橋是否蓋在桃園市大潭海濱藻礁上，政府與環團說法南轅北轍，立法院社福及衛生環保委員會由立委李德維代班，於今天清晨與珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、中油公司代表等人直赴三接棧橋施工現場勘查，在天色拂曉退潮之際，發現三接棧橋橋墩旁確實有混凝土覆蓋藻礁，且臨時棧橋鐵架下方插在藻礁當中。

    潘忠政表示：「潮水退了，三接蓋在藻礁上的真相就浮現了！」中油公司發言人張瑞宗回應說，中油從不諱言三接棧橋影響到藻礁，已努力讓影響面積達到最小，不僅改採外推方案，且工程以棧橋設計取代在海床挖溝埋管，範圍甚至低於環評報告當中的0.4公頃、約僅0.37公頃，努力在讓國家重大建設對藻礁及生態的影響達到最低，這是兩害相權取其輕。

    立委及環團、中油代表於今天清晨5點30分抵達大潭藻礁區的三接工區，一行人在天色微亮、海岸退潮之際走入三接棧橋工程現場，看到現場情況，潘忠政直說「海水退了，三接果真蓋在藻礁上的真相就顯露出來了」；他說，不僅棧橋橋墩蓋在藻礁上，周圍固定區域也被覆蓋混凝土，且臨時棧橋的支撐鐵架就插在藻礁上，影響面積遠高於官方所說的0.4公頃。

    李德維表示，三接工程是否蓋在藻礁上，情況已經很清楚，此行的目的是讓民眾得知正確的資訊，能理性判斷於18日的公投做出決定。

    立委李維德（中）、環團人員勘查三接棧橋工地現場，見鋼骨支架就差在藻礁上。（記者余瑞仁攝）

    立委李維德（中）、環團人員勘查三接棧橋工地現場，見鋼骨支架就差在藻礁上。（記者余瑞仁攝）

    潘忠政指著地面說，三接棧橋除了橋墩蓋在藻礁上，周圍藻礁清楚可見也被混凝土覆蓋。（記者余瑞仁攝）

    潘忠政指著地面說，三接棧橋除了橋墩蓋在藻礁上，周圍藻礁清楚可見也被混凝土覆蓋。（記者余瑞仁攝）

    三接棧橋工程臨時便橋的支撐鋼骨鐵架，被環團指說赤裸裸地插在藻礁上。（記者余瑞仁攝）

    三接棧橋工程臨時便橋的支撐鋼骨鐵架，被環團指說赤裸裸地插在藻礁上。（記者余瑞仁攝）

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