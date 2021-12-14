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    酸侯友宜千字文「沽名釣譽」 黃創夏直指在學「馬市長」

    新北市長侯友宜（中）昨晚針對公投發表千字文；名嘴黃創夏直言，洋洋灑灑千字文說穿了就是「沽名釣譽」，更直指侯友宜就是在學習前總統馬英九（左）在「馬市長」時期一樣「不沾鍋」。（資料照）

    新北市長侯友宜（中）昨晚針對公投發表千字文；名嘴黃創夏直言，洋洋灑灑千字文說穿了就是「沽名釣譽」，更直指侯友宜就是在學習前總統馬英九（左）在「馬市長」時期一樣「不沾鍋」。（資料照）

    2021/12/14 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將在18日投票，新北市長侯友宜昨（13日）晚在臉書發千字文談「我對公投的看法」，卻引爆藍營「炸鍋」，批評未表達公投立場，不如不要發。對此，資深媒體人黃創夏直言，侯友宜洋洋灑灑千字文說穿了就是「沽名釣譽」，更直指侯友宜就是在學當年擔任台北市長的馬英九一樣「不沾鍋」。

    侯友宜昨晚在臉書發長文喊「我思故我在」，強調公投結果應該遵從每個人的自由意志，自己充分將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，再決定答案；但文章PO出後卻挨轟根本沒有表態，再度讓藍營「炸鍋」。

    「為潰敗『超前部署』的侯友宜！」黃創夏今在臉書表示，先前國民黨被「重啟核四」公投提案領銜人黃士修牽著鼻子走，還有「戰鬥藍」另立黨中央，部分藍營人士眼看大局不妙，超前部署找戰犯優先，炮口指向侯友宜揚言要「不提名侯友宜」，黃笑說「這真是滑天下之大稽，新北市不提名侯友宜，還有誰？難道提名周錫瑋！」

    針對侯友宜發長文喊「我思故我在」，黃創夏認為這偏洋洋灑灑的千字文，四平八穩、大義凜然、蒼生為重，但說穿了就是「沽名釣譽」。他抨擊，侯友宜若是真心思考公投，以他是國民黨超重量級諸侯的地位，「在一年前當江啟臣盲動，發起如侯友宜千字文中所說『非友即敵搞的像選舉一樣』，那時，侯友宜怎麼不說？」

    黃創夏指出，幾個月前，國民黨主席朱立倫承接前主席江啟臣留下的「雞肋」，也是「搞得像選舉一樣」，但侯友宜卻沒有對這個共事過8年的老長官勸說過一句，說穿了就是「看風向不好」，黃認為侯友宜猶如「學習在攻頂之前的台北市長時期之馬英九」一樣「不沾鍋」。

    黃創夏總結，「這些就是國民黨的本質，國民黨各類人物除了各式各樣有理由的自私自利外，他的黨人已提不出一個口號、一種嚮往」。

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