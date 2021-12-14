侯友宜千字文談公投 呂秋遠：國民黨日漸新黨化，他看得很清楚

新北市長侯友宜（中）面對外界對他公投態度的反應，強調「人民做主」是他3年前參選的核心價值，沒有改變。（記者何玉華攝）

2021/12/14 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投進入倒數，因態度未明遭藍營自家人圍剿的新北市長侯友宜昨突然在臉書發表千字文掀起熱議。對此，知名律師呂秋遠也發長文分析，認為國民黨日漸新黨化的問題，侯友宜看得很清楚，所以在諸多議題上，「都與偏激化、小眾化的國民黨有區隔」。

呂秋遠今在臉書表示，侯友宜會以暗示的方式告訴大家「我思故我在」，直言公投不應該只是是非題，不要把政策變成政黨對決，是因為侯不想要在選上總統後，「面對一個充滿敵意的美國、充滿疝意的中國，還有千瘡百孔的台灣」。

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呂秋遠分析，侯友宜原本就和國民黨不熟，2013年在新北市副市長任內，因為時任新北市長朱立倫差點要去選總統，他可能成為代理市長才加入國民黨；國民黨日漸新黨化的問題，侯友宜看得很清楚，所以在諸多議題上都與偏激化、小眾化的國民黨有區隔。「畢竟選票沒有過半，國民黨只會永遠在野，而選票則會不斷的流向民眾黨，連時代力量都知道往這裡搶票」。

「靠著炒作議題，要選上幾席立委、很多議員、幾席市長，沒問題。可是，當要選總統時，面臨的是外交、經濟、貿易等等國際性的難題。」呂秋遠認為，如果這些公投內容都被同意，會面臨美國可能對台灣進行貿易制裁、日本可能會拒絕台灣加入區域貿易體系，而核四再重啟除有地質斷層的疑慮、核廢料不知道放哪裡、當地民眾反對的煩惱，至少要耗費幾千億的預算，且至少10年後才能啟用。

呂秋遠接著說，藻礁已經保護百分之九十九，卻要犧牲天然氣運轉發電與當地民眾的意願，未來缺電的可能，隱然可見，「而公投明明是政策議題，與選舉綁在一起，很容易變成民粹式的藍綠對決，卻為了提高投票率，硬要犧牲政策思考，這四個公投，哪一個值得同意、可以同意？」

「這不就是侯友宜，這個未來可能是總統候選人的新北市長，希望民眾思考的方向嗎？」呂秋遠也直言，缺電、被貿易制裁、進出口被課徵報復性關稅、外國商品變貴、本國商品出不去、台美關係生變、幾千億預算的花費、地震或飛彈攻擊以後帶來的核安風險、核廢料要放在哪裡的風險、以後每項公投都是藍綠對決民粹思考的風險，這不是教訓民進黨而是教訓台灣，「任何一個想要當選總統的人，都不會喊四個同意，好嗎？」

被問到18日前是否都不會針對四項公投表達自己的立場，侯友宜今天表示，他在臉書中把自己的立場已經寫的非常清楚，雖然跟國民黨「四項都同意」的立場不同，他還是希望用專業、科學的方式，讓民眾來做主，這也是公投法所設定的價值。

律師呂秋遠（見圖）發長文分析，認為國民黨日漸新黨化的問題，侯友宜看得很清楚，所以在諸多議題上，「都與偏激化、小眾化的國民黨有區隔」。（資料照）

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