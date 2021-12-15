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    四大公投》朱立倫催同意票：週六懲罰民進黨

    國民黨主席朱立倫（左三）今赴桃園市宣講，率在地立委、議員催票，誓要在週六教訓民進黨。（記者許倬勛攝）

    國民黨主席朱立倫（左三）今赴桃園市宣講，率在地立委、議員催票，誓要在週六教訓民進黨。（記者許倬勛攝）

    2021/12/15 11:54

    〔記者許倬勛／桃園報導〕12月18日四項公投案本週即將投票，國民黨主席朱立倫率桃園市黨部展開「螞蟻雄兵」公投說明會暨建黨127周年黨慶，誓言在關鍵時刻催出更多同意票，用民意懲罰民進黨。

    公投說明會於平鎮社教館舉行，現場一千餘個座位幾乎全滿，旗海飄揚，支持者全數換上「四個同意」口罩，由朱立倫為新進黨員授黨證，場面相當熱絡。

    朱立倫重申公投非選舉，國民黨善盡在野黨職責監督政府、反映民意，然而民進黨面對食安、環保、經濟、民主四大議題，卻選擇「四個不同意」，無疑站在人民的對立面，還以行政資源大肆宣傳。

    朱說，蔡英文在就任總統前，在街頭大喊「反對萊劑」，如今卻不顧國人健康，想讓民眾概括承受；至於「公投綁大選」，當初是由綠營大老蔡同榮主張，現在卻出爾反爾，分開投票只會造成公帑浪費、強迫全民買單。

    朱說「珍愛藻礁」公投，國民黨站在永續、環保的立場，究竟何錯之有？為讓下一代有更美好的海岸線，籲支持者投下同意票；另「核四重啟」，朱則強調，用電問題至關重要，民進黨口口聲聲喊能源轉型，但綠電成效不彰，導致國外企業望之卻步，不敢投資台灣，希望大家為了中華民國的未來，公投日一定要投下四個同意。

    國民黨主席朱立倫（左三）今赴桃園市宣講，率在地立委、議員催票，誓要在週六教訓民進黨。（記者許倬勛攝）

    國民黨主席朱立倫（左三）今赴桃園市宣講，率在地立委、議員催票，誓要在週六教訓民進黨。（記者許倬勛攝）

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