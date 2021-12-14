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    朱立倫新北車隊掃街受訪 中央、地方溝通出槌

    國民黨主席朱立倫車隊掃街宣傳「四個都同意、台灣更美麗」，終點站安排在新北市議會。（記者何玉華攝）

    國民黨主席朱立倫車隊掃街宣傳「四個都同意、台灣更美麗」，終點站安排在新北市議會。（記者何玉華攝）

    2021/12/14 13:31

    〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席朱立倫「螞蟻雄兵 公投宣講」今天在台北、新北、桃園等地展開車隊掃街，新北市黨部也發出採訪邀請，指出朱立倫車隊掃街活動，將於11點半在新北市議會接受媒體訪問；媒體在現場等候，卻被朱立倫團隊告知未安排受訪，在公投前4天，國民黨中央與地方團隊溝通出槌，再添一樁。

    朱立倫今天的「螞蟻雄兵 公投宣講」安排3個公開點，分別是早上9點在中央黨部、10點半在立委羅明才的新店服務處，以及晚上7點在桃園的晚會活動；其間下午2點朱立倫將出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，新北市長侯友宜也同樣安排出席該場活動。

    國民黨新北市黨部昨天發出「四個都同意、台灣更美麗」朱立倫主席新北市車隊掃街活動採訪邀請，說明朱立倫的掃街路線將從新店到板橋，並在新北市議會結束，建議11點半在新北市議會訪問。

    新北市黨部聯絡人在11點仍確認受訪地點、時間無誤，地方媒體在場守候2、30分鐘，新北市多名議員也到場等候，朱立倫到場與議員合照並呼喊「四個都同意、台灣更美麗」口號即離去；朱立倫幕僚表示，未安排受訪，與新北市黨部安排不同調。據了解，朱立倫日前到基隆掃街，也發生類似情形。

    國民黨主席朱立倫車隊掃街宣傳「四個都同意、台灣更美麗」，終點站安排在新北市議會。（記者何玉華攝）

    國民黨主席朱立倫車隊掃街宣傳「四個都同意、台灣更美麗」，終點站安排在新北市議會。（記者何玉華攝）

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