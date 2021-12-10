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    駐美代表蕭美琴視訊參與民主峰會 罕見和美國總統拜登偕同亮相

    駐美代表蕭美琴視訊參與民主峰會，罕見和美國總統拜登偕同亮相。（圖擷取自@TECRO_USA推特，本報合成）

    駐美代表蕭美琴視訊參與民主峰會，罕見和美國總統拜登偕同亮相。（圖擷取自@TECRO_USA推特，本報合成）

    2021/12/10 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕我國駐美代表蕭美琴及行政院政委唐鳳今（10日）代表台灣出席民主峰會（Summit for Democracy），會中蕭美琴罕見與美國總統拜登同框，而稍早我駐美國代表處（TECRO）也釋出照片，強調會議是得到世界領袖見解的好機會，同時也能捍衛及強化民主。

    根據《CNN》報導，美國總統拜登於9日（台灣時間10日）主持線上民主峰會，代表政府、公民社會及私營部門等超過100位領導人與會，讓拜登推動民主體制對抗崛起獨裁國家的計劃，邁進了一步。

    拜登在峰會揭開序幕時指出：「民主持續面對令人擔憂的挑戰，需要擁護，我們的民主體制需要不斷努力革新及強化，這就是我想主辦這次民主峰會的原因。」

    駐美代表處指出，蕭美琴與唐鳳10日先後代表政府全程出席民主峰會會議，分享民主經驗與其將面臨的挑戰，同時就民主韌性、預防及反制貪腐等議題進行分組討論。

    而駐美代表處稍早於推特發文指出：「蕭美琴與數位政委唐鳳，和美國總統拜登等全球領導人在民主峰會對談，在共同捍衛和強化全球各地民主之際，這是得到世界領袖見解的好機會。」

    而蕭美琴隨後也轉推該則貼文提到：「駐美代表處很榮幸能代表熱愛自由的台灣人民，參與民主峰會，明（台灣時間11日）唐鳳政委將就對抗數位威權主義的主題，分享台灣觀點。」

    外交部12月8日指出，唐鳳將以預錄影片發表國家聲明，並獲邀在台北時間12月10日晚間22時30分至23時30分參與「科技與民主」場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」分組討論，並擔任與談人，屆時將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等領袖同台。

    第二天民主峰會全程將於《峰會官網》於12月10日晚間19時開始直播，有興趣者可點選連結觀看。

    美國總統拜登（中）與駐美代表蕭美琴（左上）透過視訊方式偕同亮相。（圖擷取自@TECRO_USA推特）

    美國總統拜登（中）與駐美代表蕭美琴（左上）透過視訊方式偕同亮相。（圖擷取自@TECRO_USA推特）

    駐美代表蕭美琴與美國總統拜登視訊同框。（圖擷取自@TECRO_USA推特）

    駐美代表蕭美琴與美國總統拜登視訊同框。（圖擷取自@TECRO_USA推特）

    由美國總統拜登所舉辦的民主峰會，全程以視訊方式進行，從12月9日至10日，一共為期2天。（圖擷取自@StateDept官方推特）

    由美國總統拜登所舉辦的民主峰會，全程以視訊方式進行，從12月9日至10日，一共為期2天。（圖擷取自@StateDept官方推特）

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