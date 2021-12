駐美代表蕭美琴視訊參與民主峰會 罕見和美國總統拜登偕同亮相

2021/12/10 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕我國駐美代表蕭美琴及行政院政委唐鳳今(10日)代表台灣出席民主峰會(Summit for Democracy),會中蕭美琴罕見與美國總統拜登同框,而稍早我駐美國代表處(TECRO)也釋出照片,強調會議是得到世界領袖見解的好機會,同時也能捍衛及強化民主。

根據《CNN》報導,美國總統拜登於9日(台灣時間10日)主持線上民主峰會,代表政府、公民社會及私營部門等超過100位領導人與會,讓拜登推動民主體制對抗崛起獨裁國家的計劃,邁進了一步。

拜登在峰會揭開序幕時指出:「民主持續面對令人擔憂的挑戰,需要擁護,我們的民主體制需要不斷努力革新及強化,這就是我想主辦這次民主峰會的原因。」

駐美代表處指出,蕭美琴與唐鳳10日先後代表政府全程出席民主峰會會議,分享民主經驗與其將面臨的挑戰,同時就民主韌性、預防及反制貪腐等議題進行分組討論。

而駐美代表處稍早於推特發文指出:「蕭美琴與數位政委唐鳳,和美國總統拜登等全球領導人在民主峰會對談,在共同捍衛和強化全球各地民主之際,這是得到世界領袖見解的好機會。」

而蕭美琴隨後也轉推該則貼文提到:「駐美代表處很榮幸能代表熱愛自由的台灣人民,參與民主峰會,明(台灣時間11日)唐鳳政委將就對抗數位威權主義的主題,分享台灣觀點。」

外交部12月8日指出,唐鳳將以預錄影片發表國家聲明,並獲邀在台北時間12月10日晚間22時30分至23時30分參與「科技與民主」場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」分組討論,並擔任與談人,屆時將與美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)等領袖同台。

第二天民主峰會全程將於《峰會官網》於12月10日晚間19時開始直播,有興趣者可點選連結觀看。

