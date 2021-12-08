美國民主峰會 唐鳳將發表「國家聲明」

美國將於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），我方將由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表台灣與會。（中央社資料照、本報資料照，本報合成）

2021/12/08 09:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國將於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），我方將由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表台灣與會。外交部今進一步說明，唐鳳將發表國家聲明，並擔任「科技與民主」場次與談人，與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等人同台。該場次並將進行線上直播。

美國總統拜登（Joe Biden）將於12月9日至10日主持「民主峰會」線上會議，邀請全球100多個民主國家的領袖及代表參加。我國將由唐鳳與蕭美琴代表政府與會，另國安會、行政院政委羅秉成辦公室、行政院性別平等處、外交部、經濟部、法務部、國家人權委員會及台灣民主基金會也將派代表旁聽。

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外交部今天說明，唐鳳將以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並應邀在台北時間12月10日晚間10時30分至11時30分參與「科技與民主」（Technology and Democracy）場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）分組討論，並擔任與談人。

外交部指出，唐鳳是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表。屆時唐鳳將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾等領袖同台，討論如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技對抗疫情、建立信任與透明及對抗國家策動假訊息攻勢的成功經驗。該場次屆時將進行線上直播，歡迎有興趣者透過峰會官網觀看。

此外，外交部表示，「民主峰會」也邀請台灣公民社會團體代表參加，包括台灣民主基金會及台灣人權促進會將分別出席「防範威權主義」及「促進人權」的工作小組，持續討論公民社會團體在捍衛民主價值可扮演的角色。

外交部強調，歡迎美方邀請我國政府及民間代表參加「民主峰會」，台灣除與各界分享台灣成功的民主故事外，也將持續與美國等理念相近國家共同透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台強化合作，捍衛普世民主自由價值。

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