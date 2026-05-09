為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    光澤醫美診所涉偷拍 板橋中山店經理、IT主管收押禁見

    2026/05/09 18:44 記者張文川／台北報導
    光澤診所中山店經理（戴口罩著西裝）收押禁見。（資料照）

    光澤診所中山店經理（戴口罩著西裝）收押禁見。（資料照）

    首次上稿 18:01
    更新時間 18:44

    知名連鎖醫美診所「光澤」，疑在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的監視設備，檢警昨鎖定新北市的光澤5家分店展開搜索，其中3家分店被扣回疑似連接鏡頭的可疑影像線路及硬碟，並帶回3名分店經理，訊後將板橋中山店陳姓經理、IT設備部門唐姓主管改列被告，檢方今晨依妨害秘密等罪嫌，將2人聲押禁見；新北地院下午開庭後，認為有勾串、滅證及逃亡之虞，傍晚裁定陳姓經理、唐姓主管皆收押禁見。

    光澤診所在全台有14間分店，其中新北市有5間。據悉，光澤創辦人王朝輝目前人在中國上海，檢警目前尚未聯繫上，不排除對其發布境管措施。

    新北檢警昨協同衛生局人員搜索光澤5家分店，搜索時間均超過8小時，其中警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等分店，發覺疑有監視裝備遭拆卸的痕跡，並從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器線路，將3人帶回調查，並查扣辦公室電腦硬碟及會員資料；警方今再移送5人至新北地檢複訊。

    到案3人原本都是證人，但隨著檢警深入調查，不僅有消費者在不知情狀況下遭偷拍隱私部位，且名單中疑有未成年人，將中山店陳姓經理及IT設備部門唐姓主管改列被告；檢方訊後認為涉犯刑法之無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法、兒少性剝削防制條例之拍攝兒少性影像未遂等4罪嫌，且有勾串、滅證之虞，聲押禁見2人。

    新北地院今下午3時半開庭，法官訊後認為2人皆涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，裁定皆羈押禁見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播