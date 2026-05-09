光澤醫美診所涉偷拍 板橋中山店經理、IT主管收押禁見

光澤診所中山店經理（戴口罩著西裝）收押禁見。（資料照）

首次上稿 18:01

更新時間 18:44

知名連鎖醫美診所「光澤」，疑在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的監視設備，檢警昨鎖定新北市的光澤5家分店展開搜索，其中3家分店被扣回疑似連接鏡頭的可疑影像線路及硬碟，並帶回3名分店經理，訊後將板橋中山店陳姓經理、IT設備部門唐姓主管改列被告，檢方今晨依妨害秘密等罪嫌，將2人聲押禁見；新北地院下午開庭後，認為有勾串、滅證及逃亡之虞，傍晚裁定陳姓經理、唐姓主管皆收押禁見。

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光澤診所在全台有14間分店，其中新北市有5間。據悉，光澤創辦人王朝輝目前人在中國上海，檢警目前尚未聯繫上，不排除對其發布境管措施。

新北檢警昨協同衛生局人員搜索光澤5家分店，搜索時間均超過8小時，其中警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等分店，發覺疑有監視裝備遭拆卸的痕跡，並從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器線路，將3人帶回調查，並查扣辦公室電腦硬碟及會員資料；警方今再移送5人至新北地檢複訊。

到案3人原本都是證人，但隨著檢警深入調查，不僅有消費者在不知情狀況下遭偷拍隱私部位，且名單中疑有未成年人，將中山店陳姓經理及IT設備部門唐姓主管改列被告；檢方訊後認為涉犯刑法之無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法、兒少性剝削防制條例之拍攝兒少性影像未遂等4罪嫌，且有勾串、滅證之虞，聲押禁見2人。

新北地院今下午3時半開庭，法官訊後認為2人皆涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，裁定皆羈押禁見。

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