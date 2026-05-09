為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    去年僅1875人入籍！想變台灣人有「超大門檻」

    2026/05/09 18:18 即時新聞／綜合報導
    台灣護照示意圖。（資料照）

    台灣護照示意圖。（資料照）

    越來越多外國人來台觀光旅遊或定居。不過，最近有一項移民數據在論壇掀起討論。一名網友在Reddit發文分享，去年僅1875人入籍台灣，引發熱議。不少外國網友指出，最大門檻就是想成為台灣人，得面臨「放棄國籍」這道大門檻。

    根據移民署數據，截至今年3月，台灣持有居留證的外僑居留人數高達104萬人。不過，一名網友日前在Reddit論壇發文指出，去年台灣只有1875人入籍，與上述數據天差地遠。

    原PO指出，儘管台灣面臨出生率低、兵力短缺等問題，但實際上只向1875名外國人發放了護照，看到這些數據，他才發現台灣是世界上移民政策最嚴格的國家。根據圖片數據可見，1875人中，有超過半數是越南人（1100人），第二名是菲律賓人（253人），另外有1名來自新加坡的移民。

    原PO表示，原本以為會有更多來自已開發國家的申請者，因為我們看到越來越多已開發國家公民嘗試在台灣定居，而只有一位新加坡人顯得很可愛。

    貼文下方，不少國外網友留言指出，台灣現行《國籍法》要求外國人歸化必須「放棄原國籍」，這是移民台灣最難的地方，也導致移民意願低落。

    其他網友也紛紛留言：「許多人不願放棄西方護照」、「如果不要求申請人放棄現有國籍，我肯定會來申請公民身分」、「老實說，對許多有意願的人來說，這（放棄國籍）真的不是有利的」；也有部分網友指出，只有在透過歸化取得國籍時，才需要放棄現有的國籍。如果是出生即擁有該國籍，則不需要放棄，可擁有雙重國籍。

    網友分享去年歸化台灣公民數據。（取自Reddit）

    網友分享去年歸化台灣公民數據。（取自Reddit）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播