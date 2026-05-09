去年僅1875人入籍！想變台灣人有「超大門檻」

台灣護照示意圖。（資料照）

越來越多外國人來台觀光旅遊或定居。不過，最近有一項移民數據在論壇掀起討論。一名網友在Reddit發文分享，去年僅1875人入籍台灣，引發熱議。不少外國網友指出，最大門檻就是想成為台灣人，得面臨「放棄國籍」這道大門檻。

根據移民署數據，截至今年3月，台灣持有居留證的外僑居留人數高達104萬人。不過，一名網友日前在Reddit論壇發文指出，去年台灣只有1875人入籍，與上述數據天差地遠。

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原PO指出，儘管台灣面臨出生率低、兵力短缺等問題，但實際上只向1875名外國人發放了護照，看到這些數據，他才發現台灣是世界上移民政策最嚴格的國家。根據圖片數據可見，1875人中，有超過半數是越南人（1100人），第二名是菲律賓人（253人），另外有1名來自新加坡的移民。

原PO表示，原本以為會有更多來自已開發國家的申請者，因為我們看到越來越多已開發國家公民嘗試在台灣定居，而只有一位新加坡人顯得很可愛。

貼文下方，不少國外網友留言指出，台灣現行《國籍法》要求外國人歸化必須「放棄原國籍」，這是移民台灣最難的地方，也導致移民意願低落。

其他網友也紛紛留言：「許多人不願放棄西方護照」、「如果不要求申請人放棄現有國籍，我肯定會來申請公民身分」、「老實說，對許多有意願的人來說，這（放棄國籍）真的不是有利的」；也有部分網友指出，只有在透過歸化取得國籍時，才需要放棄現有的國籍。如果是出生即擁有該國籍，則不需要放棄，可擁有雙重國籍。

網友分享去年歸化台灣公民數據。（取自Reddit）

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