出席通車典禮晚會 賴清德:淡江大橋是台灣的驕傲

賴清德總統等政府官員今晚出席淡江大橋通車典禮晚會，感謝工程等相關人員的貢獻。（記者林正坤攝）

首次上稿 21:33

更新時間 21:53（新增照片）

淡江大橋將於12日通車，交通部9日在大橋上舉辦通車典禮晚會，總統賴清德致詞時表示，淡江大橋是台灣的驕傲，未來是台灣另外一個地標，也會是台灣在國際上另一張名片，非常希望全國人民因為淡江大橋興建，可以體會到台灣在國際上，贏得人家尊敬的地位，「我們團結合作，淡江大橋可成」，「我們團結合作，台灣未來也一定勢必可以更好」。

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交通部9日在淡江大橋上舉辦「感恩。美好之夜」通車典禮晚會，淡江大橋橋身在夜幕低垂中，亮起不斷變換色彩的燈光，更顯其優雅與魅力。

通車典禮晚會主辦單位邀請總統賴清德、行政院長卓榮泰和新北市長侯友宜等各界貴賓出席動，兩側有上萬名民眾雖然無法進入到典禮會場內，仍然冒著細雨待在橋上觀看大型螢幕，觀賞全場的表演，總統賴清德到場後，還與大家一起欣賞雲門舞集者的表演「光鏈」的精彩演出。

主辦單位在表演活動一開始，就透過在地歌手活潑俏皮的饒舌音樂，邀請所有參與大橋興建的工程團隊，輪番上台接受大家的歡呼和掌聲，團隊代表更是滿懷興奮和驕傲，還有人牽著自己的子女一起上台，告訴孩子「爸爸曾經為修建這條橫跨淡水河的美麗大橋，盡過一分力量」。

賴清德致詞表示，淡江大橋具備幾個世界第一，第一個是由「曲線女王」札哈．哈蒂（Zaha Hadid）以淡水河景、淡水夕照，以及雲門舞集曼妙舞姿融會而成的靈感所設計而成，未來無論是從陸地、河口或天上看淡江大橋，不會覺得大橋只是一棟建築，會感受到大橋的美，「它是一個藝術品」。

他表示，第二，這是全世界最長的單塔不對稱斜張橋，主橋長920公尺，量體必然也是全世界最大，可想而知工程也是最困難，感謝工信工程勇敢承擔，也感謝參與工程的每一個人投入，用超越自己的力量投入這座橋的興建，特別是前無例子可以遵循，也無有經驗的人可以尋求協助，不斷自我超越、突破。

對於淡江大橋所發揮的交通功能，賴總統表示，在地方是解決淡水、八里的交通問題，減少關渡大橋30%的交通量，減少台二線蘆竹段17%交通量；在區域交通也發揮非常大的功能，因為透過淡江大橋和台61線，不管淡水或八里，未來要進入台北港、桃園機場，甚至大台北都會地區，都是輕而易舉、非常方便的事情。

賴清德表示，卓榮泰積極要將台61線目前沒有辦法連通的地方連接，台61線新竹香山段目前沒有連接，在台南被曾文溪所阻隔，當香山段與台南跨曾文溪大橋完成後，淡江大橋的交通功能，不僅是地方與區域，更是全台灣的交通功能，台61線會因為淡江大橋成為台灣的第3座縱貫高速公路。

淡江大橋9日通車點燈儀式。（記者塗建榮攝）

賴清德總統等政府官員今晚出席淡江大橋通車典禮晚會，感謝工程等相關人員的貢獻。（記者林正坤攝）

賴清德總統等政府官員今晚出席淡江大橋通車典禮晚會，感謝工程等相關人員的貢獻。（記者林正坤攝）

外籍工程團隊出席通車典禮晚會。（記者林正坤攝）

淡江大橋9日舉辦通車點燈儀式，未來可望成為從桃園機場進入臺灣的重要景觀。（記者林正坤攝）

淡江大橋9日舉辦通車點燈儀式，工程相關人員和大橋合影留念。（記者林正坤攝）

淡江大橋9日通車點燈儀式，主橋塔打上台灣圖形。（記者塗建榮攝）

淡江大橋9日通車點燈儀式，燈光秀表演。（記者塗建榮攝）

夜幕低垂時橋身光影變化，更增添淡江大橋的優雅與魅力。（記者翁聿煌攝）

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