衝進曾蔡美佐家未合理說明 朝天宮董事長之子蔡晉財收押理由曝

前立委曾蔡美佐在住家遭毆傷，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀之子是帶頭者，9日被收押禁見。（民眾提供）

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐5月7日在住家遭人毆傷，被家屬指控是帶頭者的朝天宮董事長之子蔡晉財與另1名邱姓男子，2人今天被雲林地院裁定羈押禁見及通訊。全案至今共拘提21名嫌犯，5人收押。

雲林地檢署今天上午複訊蔡晉財等4名拘提到案犯嫌，中午訊問完成，認為蔡晉財與33歲邱男2人罪嫌重大，且有滅證、串證之虞，向法院聲請羈押，另2人5萬元交保。

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雲林地方法院今天下午4點召開羈押庭，首先由33歲邱男開庭，地院已裁定羈押，5點36分再裁定蔡晉財羈押獲准。雲林地方法院表示，蔡、邱2人檢察官是以勾串共犯、證人之虞聲請羈押，院方考量被告2人所述仍與卷內其他到案共犯所述有所出入，且尚有其他共犯未到案，以及為何會在媽祖遶境盛典之際，突然往被害人家中衝去，並發生激烈衝突均未能有合理說明，考量僅有羈押方式能確保後續偵查作為，准予羈押，並禁止接見通訊。

曾蔡美佐位在北港鎮大同路住家，7日清晨4點多，有30多名白衣人靠近，曾蔡美佐走出家門查看，一群人即拿起路旁的交通路牌朝住家丟砸，隨即上演「全武行」，一陣混亂曾蔡美佐倒地、蜷縮在地上，曾的兒子及親友有多人受傷。

雲林警方當天拘提8人，其中21歲陳男收押；8日再拘提9人，19歲蘇男及32歲蔡男收押，今天拘提蔡晉財等4人，蔡及邱男收押。據指出，收押的5人供稱，僅認識其中1、2人，其他人不認識，且是看到一群人圍在曾蔡美佐住處，才會跟著上前了解狀況。

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