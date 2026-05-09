為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    心碎！麻雀家族啄食老鼠藥 羅浚晅：北市生態浩劫開始了

    2026/05/09 20:47 即時新聞／綜合報導
    麻雀家族正在啄食老鼠藥。（擷取自bbb718/threads）

    麻雀家族正在啄食老鼠藥。（擷取自bbb718/threads）

    台北市鼠患嚴重，蔣市府在多處大量投放老鼠藥，讓各界擔心釀「生態浩劫」。就有網友直擊，她在中山區發現許多麻雀都在吃政府投放的老鼠藥，連麻雀媽媽都餵給寶寶吃，讓她直呼，「心都碎了」。對此，羅浚晅醫師批評，「生態浩劫，在北市中山區揭開序幕！」

    羅浚晅在臉書發文表示，影片中麻雀家族正在啄食老鼠藥，看到藍色的嘴喙，代表著浩劫已經開始了！麻雀會回到巢中，將老鼠藥餵食給雛鳥，雛鳥可能因此也中毒，然後就是團滅，猛禽發現牠飛得慢，可能吃掉牠，一樣會中毒。

    羅浚晅說，垃圾處理好，廚餘管理好，投藥放在定點標準盒中⋯⋯這些無辜的小動物，就不用枉送性命⋯⋯看到市民朋友PO文，還要擔心被認為是政治操作，被依《社維法》處罰，「關心自己的城市，公民力量應該要被鼓勵才對！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「明明就亂投餵還唬爛一堆」、「國民黨真的要毀了所有」、「根本就是無差別消滅」、「那個老鼠藥鳥超愛吃的，老鼠還沒那麼愛」、「罵民進黨、推給中央就好」、「真的無知害死人，還可以大聲」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播