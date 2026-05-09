心碎！麻雀家族啄食老鼠藥 羅浚晅：北市生態浩劫開始了

麻雀家族正在啄食老鼠藥。（擷取自bbb718/threads）

台北市鼠患嚴重，蔣市府在多處大量投放老鼠藥，讓各界擔心釀「生態浩劫」。就有網友直擊，她在中山區發現許多麻雀都在吃政府投放的老鼠藥，連麻雀媽媽都餵給寶寶吃，讓她直呼，「心都碎了」。對此，羅浚晅醫師批評，「生態浩劫，在北市中山區揭開序幕！」

羅浚晅在臉書發文表示，影片中麻雀家族正在啄食老鼠藥，看到藍色的嘴喙，代表著浩劫已經開始了！麻雀會回到巢中，將老鼠藥餵食給雛鳥，雛鳥可能因此也中毒，然後就是團滅，猛禽發現牠飛得慢，可能吃掉牠，一樣會中毒。

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羅浚晅說，垃圾處理好，廚餘管理好，投藥放在定點標準盒中⋯⋯這些無辜的小動物，就不用枉送性命⋯⋯看到市民朋友PO文，還要擔心被認為是政治操作，被依《社維法》處罰，「關心自己的城市，公民力量應該要被鼓勵才對！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「明明就亂投餵還唬爛一堆」、「國民黨真的要毀了所有」、「根本就是無差別消滅」、「那個老鼠藥鳥超愛吃的，老鼠還沒那麼愛」、「罵民進黨、推給中央就好」、「真的無知害死人，還可以大聲」。

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