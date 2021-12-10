台灣受邀民主峰會 唐鳳喊話：不只是參與 更能貢獻

唐鳳代表台灣出席美國民主峰會。（資料照）

2021/12/10 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登召開2日民主峰會，包括台灣等百國受邀參與，代表我國與會的行政院政務委員唐鳳深夜在臉書PO文抒發心情，強調台灣在民主峰會中不僅是參與，更能有所貢獻，接著會在「國家聲明」與「對抗數位威權主義及肯定民主價值」討論環節中介紹台灣民主發展成果。

唐鳳在臉書寫到，相當榮幸能與駐美代表蕭美琴共同參與民主峰會，與全球致力於民主發展的夥伴共聚一堂。她強調，在台灣民主方興未艾之際，「我們不只印證了民主的普世價值，也從自身的嘗試中，發掘民主的創新與未來。」

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唐鳳說，台灣之於民主峰會不只是參與，更能有所貢獻，接下來將在「國家聲明（national statement）」，以及「對抗數位威權主義及肯定民主價值（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）」分組討論中，向所有與會者介紹台灣民主發展成果。

唐鳳在文末寫下，「勇敢自信，世界同行」，並標籤「#TaiwanCanHelp」、「#StrongerTogether」。

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