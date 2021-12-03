與蕭美琴討論台美防禦 美參議員：美台抗中夥伴關係至關重要

美國共和黨參議員威克（右）表示，他近來與我駐美代表蕭美琴（左）會面討論攸關台美共同防禦的重大議題，他更強調，美國與台灣在合作抗中的夥伴關係至關重要。（圖取自推特@SenatorWicker）

2021/12/03 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會議員近來與台灣互動頻頻，不但在單月內兩度組團訪台，多位共和黨議員更多次稱呼台灣為獨立國家。美國共和黨參議員威克（Roger Wicker）本月1日表示，他近來與我駐美代表蕭美琴會面討論攸關台美共同防禦的重大議題，他更強調，美國與台灣在合作抗中的夥伴關係至關重要。

美國共和黨參議員威克（Roger Wicker）本月1日在推特發文曬出他與蕭美琴的合照，並表示，「最近很高興與我的朋友、大使蕭美琴會面，討論對美台共同防禦不可或缺的議題。我們抗中的夥伴關係至關重要，而且我們應該要明確表明我們對台灣的承諾」。

請繼續往下閱讀...

對此，蕭美琴也轉推並致謝，「感謝你對我們夥伴關係的支持堅定不移」。

Thank you for your unwavering support for our partnership. https://t.co/zOsz9JvBBj — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 （@bikhim） December 1, 2021

除了威克表明挺台的立場，在此之前，美國共和黨籍聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）也在上週訪台時推文稱台灣是「台灣共和國」（Republic of Taiwan）；她上月28日受訪說，她是「百分百」刻意使用「台灣共和國」一詞，「向台灣人民展現細微但強烈的致意」。

Just touched down in the Republic of Taiwan. ???????????????? pic.twitter.com/p7HH8Iet3A — Rep. Nancy Mace （@RepNancyMace） November 25, 2021

另外，美國共和黨籍聯邦眾議員古德（Bob Good）上月30日與蕭美琴會晤，會後推文時也特別說，很高興和蕭美琴對話，談論關於美國和「這個獨立國家台灣」（the independent country of Taiwan）關係的重要性。

Grateful for the dialogue this afternoon with Ambassador @bikhim on the importance of the U.S. relationship with the independent country of Taiwan. pic.twitter.com/zja1NihDP5 — Congressman Bob Good （@RepBobGood） November 30, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法