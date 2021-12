與蕭美琴討論台美防禦 美參議員：美台抗中夥伴關係至關重要

2021/12/03 00:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國國會議員近來與台灣互動頻頻,不但在單月內兩度組團訪台,多位共和黨議員更多次稱呼台灣為獨立國家。美國共和黨參議員威克(Roger Wicker)本月1日表示,他近來與我駐美代表蕭美琴會面討論攸關台美共同防禦的重大議題,他更強調,美國與台灣在合作抗中的夥伴關係至關重要。

美國共和黨參議員威克(Roger Wicker)本月1日在推特發文曬出他與蕭美琴的合照,並表示,「最近很高興與我的朋友、大使蕭美琴會面,討論對美台共同防禦不可或缺的議題。我們抗中的夥伴關係至關重要,而且我們應該要明確表明我們對台灣的承諾」。

請繼續往下閱讀...

對此,蕭美琴也轉推並致謝,「感謝你對我們夥伴關係的支持堅定不移」。

Thank you for your unwavering support for our partnership. https://t.co/zOsz9JvBBj

除了威克表明挺台的立場,在此之前,美國共和黨籍聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)也在上週訪台時推文稱台灣是「台灣共和國」(Republic of Taiwan);她上月28日受訪說,她是「百分百」刻意使用「台灣共和國」一詞,「向台灣人民展現細微但強烈的致意」。

Just touched down in the Republic of Taiwan. ???????????????? pic.twitter.com/p7HH8Iet3A

另外,美國共和黨籍聯邦眾議員古德(Bob Good)上月30日與蕭美琴會晤,會後推文時也特別說,很高興和蕭美琴對話,談論關於美國和「這個獨立國家台灣」(the independent country of Taiwan)關係的重要性。

Grateful for the dialogue this afternoon with Ambassador @bikhim on the importance of the U.S. relationship with the independent country of Taiwan. pic.twitter.com/zja1NihDP5