立院書面報告若不公 費鴻泰︰週五院會絕對不會安靜

國民黨團立委費鴻泰等人今日拜會立法院長游錫堃。（記者塗建榮攝）

2021/09/29 11:50

首次上稿10:44

更新時間11:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委昨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，卻被民進黨以更換質詢順序等議事規則化解，完成昨日議事，國民黨團表達不滿，今率眾拜會立法院長游錫堃，控訴昨日議事不公，要求將昨日主持院會的立法院副院長蔡其昌移送紀律委員會。

立院國民黨團今早拜會游錫堃，抗議昨日院會議事不公，國民黨團總召費鴻泰拜會前受訪表示，立院慣例都是排隊登記發言，絕對不可能前後門同時開，但昨天7點就開議場後門，民進黨立委尾隨議事人員進入議場，失去公平，也絕非如蔡其昌所言，在上屆協商時簽字同意。

請繼續往下閱讀...

對於更換質詢順序爭議，費鴻泰認為，按照立法院職權行使法第19條規定，質詢名單要前一天送名單到院內，要發給所有立委，雖然沒有提到當天可不可以換順序，但按照慣例，當天要換質詢順序要經過雙方同意，也要在名單上，否則會影響到其他後續質詢立委的權利。

費鴻泰也批評，蔡其昌昨日院會議事的處理嚴重不公，漠視立委權利，不符議事相關辦法或慣例。國民黨團要求要把蔡其昌移送到紀律委員會。

經過近1小時拜會，費鴻泰等國民黨立委出面，坦言會見談得非常不愉快﹔黨團書記長陳玉珍表示，國會議長和立院應維持國會尊嚴，公正處理相關事務﹔時代力量立委邱顯智昨已質詢6分鐘，蔡其昌居然可以宣佈休息，在休息期間調換順序，前所未有，若此例一開，難道以後任何立委質詢幾分鐘也可以換別的立委質詢？

國民黨立委鄭麗文也說，蔡其昌昨從頭到尾不處理現場的程序抗議，還主動宣佈休息，中斷邱顯智的質詢時間，蔡要為中斷質詢負責，若可以質詢一半後換順序，以後立院就天下大亂。

鄭麗文質疑，國民黨過去議事抗爭必須破門進入議場，但民進黨卻因為執政，施壓議事人員，相互勾結，幫民進黨立委開後門，過程違法違例，游院長必須做出公正處理，昨天議事應無效，否則這會期立院永毋寧日，國民黨一定全面抗爭到底。

費鴻泰表示，目前國民黨會尊重游院長，等立法院明天作出書面報告後，國民黨再討論本週五院會如何應對，如果報告不公，國民黨一定會討回公道，週五院會絕對不會安靜。

對於外界評價國民黨昨日院會表現，認為只有幾位立委衝，其他立委都在台下沒動作，費鴻泰表示，希望外界不要分化，昨天都是由他親自向立委拜託安排分工，全都是將士用命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法