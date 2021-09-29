國民黨團癱瘓議事 蘇22秒完成施政報告

行政院長蘇貞昌昨在藍綠立委包圍中，花22秒完成施政報告。（記者劉信德攝）

2021/09/29 05:30

立院議事空轉 各部會首長枯坐一天

〔記者陳昀、謝君臨、吳書緯／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨到立法院進行本會期施政報告並備質詢，卻遭國民黨團第三度杯葛，蘇揆雖在朝野立委推擠人海中以二十二秒迅速完成報告，但後續的總質詢議程國民黨團持續癱瘓議事，還對蘇揆潑水。蘇揆不滿，痛批國民黨是暴力政黨，不讓國人有知的權利，應該譴責。立院議事空轉，蘇揆與各部會首長枯坐一天。

遭藍委潑水 蘇揆怒斥暴力政黨

為確保施政報告能順利進行，蘇揆與各部會首長昨特地提前一小時抵達立法院準備。不過，蘇揆一進入議場，朝野立委即爆發數波推擠衝突。蘇揆在民進黨立委保護下，走向發言台進行施政報告，但國民黨立委仍不斷鼓譟並高喊「蘇貞昌下台」。蘇揆只能手持麥克風、扯開喉嚨表示，他到立法院做施政報告，就是要讓台灣安全、社會安定、人民安心，台灣理性發展，經濟成果全民分享。蘇揆施政報告全程僅五十四字，二十二秒就結束。

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施政報告後緊接的施政總質詢，由時代力量立委邱顯智打頭陣。儘管國民黨團仍持續癱瘓議事，不斷推擠、抗議、喊口號，但蘇揆答詢表示，行政院非常努力，也控制疫情，讓國家、國人安全，並發展經濟，成果由全民分享；行政官員是依據憲法，受邀到立法院答詢，「很希望立法院能夠依據憲法行使」。

就在蘇揆答詢時，國民黨立委鄭正鈐拿水瓶潑向他。蘇揆不滿痛批，他依據憲法應邀前來行使職權，但國民黨立委卻用潑水、暴力的方式，不讓國人有知的權利，這是暴力的政黨，應該譴責。

院會主席、立法院副院長蔡其昌會後受訪也表示，國民黨團癱瘓議事，也是癱瘓其他兩個在野小黨的質詢權利，「因為一個政黨不理性、內耗，可以容忍嗎？」

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