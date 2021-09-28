國民黨杯葛蘇揆上台 段宜康諷在野黨「真可愛」

行政院長蘇貞昌今天在藍綠立委包圍中完成施政報告。 （記者劉信德攝）

2021/09/28 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（28日）到立法院進行施政報告並備質詢，立法院國民黨團繼「3+11」報告後三度杯葛，蘇揆在執政黨立委保護下走向發言台，並在藍綠立委包圍中完成簡短的施政報告。對此，前民進黨立委段宜康諷刺國民黨，「怎麼會有這麼體恤執政者的在野黨」。

立法院國民黨團今第三度杯葛蘇揆到立院施政報告，蘇揆在朝野立委推擠人牆中手持麥克風勉強完成報告，可是在後續總質詢，國民黨團再次癱瘓議事。

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對此，段宜康在臉書以「國民黨真是可愛」為題發文諷刺國民黨，他說，過去立法院抗爭，總是為了擋什麼法案或政策：「擋服貿、擋自經區、擋前瞻...或是擋哪個人事案行使同意權什麼的。」

段宜康說，但現在國民黨擋著不給行政院長施政報告，除了接下來的總質詢之外，其實什麼也沒擋到，「各個法案付委審查，會受影響嗎？不會；總預算案付委審查，會受影響嗎？不會！」

段宜康諷刺地說，最可愛的是，明明蘇貞昌都已經上台報告，國民黨還繼續杯葛，不讓立委質詢行政院長，「怎麼會有這麼體恤執政者的在野黨，替執政黨做我們不敢做的事！」

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