國民黨鬧立院登國際！ 路透：台灣國會發生混戰 閣揆被阻擋上台

行政院長蘇貞昌今天在藍綠立委包圍中完成施政報告。 （記者劉信德攝）

2021/09/28 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（28日）到立法院進行施政報告並備質詢，立法院國民黨團繼「3+11」報告後三度杯葛，在蘇揆報告時發動數波推擠衝突，癱瘓議事，外媒《路透》也以「台灣國會發生混戰，閣揆因防疫爭議被阻擋上台」為題報導。

國民黨團今再度杯葛蘇揆上台，雖然蘇貞昌完成施政報告，但是後續質詢無法順利進行，民進黨團對此表示，很遺憾國民黨利用各式非法、不理性手段杯葛議事進行。

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對此，《路透》以「台灣國會發生混戰，閣揆因防疫爭議被阻擋上台」為題報導，表示國民黨立委不斷要求蘇貞昌要為處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的政策道歉，尤其是機師「3+11」隔離政策導致台灣5月份本土疫情大爆發，儘管目前台灣疫情逐漸平穩。

報導指出，國民黨立委企圖阻止蘇貞昌登台報告，發動數波推擠衝突並霸占質詢台，在蘇貞昌完成簡短施政報告後，藍綠立委隨即爆發衝突，還有藍委朝站在主席台上的立院副院長蔡其昌丟擲物品。

報導提到，民進黨除譴責國民黨癱瘓議事，也呼籲新任主席朱立倫應率領黨籍立委，用專業、理性問政來監督，獲得人民認同，而不是讓國民黨變成亂鬥藍，朱立倫則在臉書稱，國民黨所以佔領發言台，就是為了維護人民知的權利。

報導也提到，台灣國會不時會上演混亂場面，藍綠立委也以互毆而聞名國際，另外，國民黨立委去年也曾因美豬進口議題，在國會丟擲豬內臟。

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