立院爆衝突！鄭麗文朝蔡其昌砸麥克風 費鴻泰嗆郭國文有種下來

輪到國民黨立委陳玉珍質詢時，陳仍持續站在桌上抗議副院長蔡其昌主持議事不公，並將手上的iPhone 丟向主席台。（記者劉信德攝）

2021/09/28 15:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」報告，今日第3度杯葛行政院長蘇貞昌上台，並持續占據議場。稍早藍綠爆發另一波衝突，國民黨立委鄭麗文突然將手中的麥克風朝副院長蔡其昌方向丟去，讓站在蔡旁的民進黨立委郭國文大怒，憤而拍桌怒罵，國民黨團總召費鴻泰見狀，斥責「郭國文有種下來」，雙方肢體衝突持續中，也讓坐在一旁閉目養神的官員們驚醒。

費鴻泰批評，民進黨為何可以走後門？立院行政不中立，凡是走後門、走特權，國家還會有希望？要求立院正副院長必須向所有黨團道歉，為何前後兩個門可以先開，走後門不講道理、不講正義的立院，我們要求要道歉。費還嗆說，如果這件事今天沒有給個交代，國民黨將不再做任何協商。民進黨立委則回嗆：「沒關係啊！」

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費鴻泰並質疑，為何蔡其昌可以變更他的質詢順序，批蔡膽大妄為：「你還有良心？良心是什麼顏色的？黑色的？我鄙視你、我鄙視你、我鄙視你，丟臉！」。國民黨立委則在場高喊「蔡其昌，滾出去；蔡其昌，滾出去」。民進黨立委則趁國民黨立委喊「蔡其昌」時，利用人數優勢高喊「凍蒜！」硬是壓過對方聲音。而蔡其昌始終不為所動。

混亂中，鄭麗文突然將手中的麥克風朝蔡其昌方向丟去，好險並未砸中，但突如其來「砰」的一聲，也讓坐在一旁閉目養神的官員們驚醒，紛紛朝主席台方向望去。此時，郭國文大為不滿，憤而拍桌怒斥鄭麗文，鄭不甘示弱回嗆，費鴻泰則幫嗆要「郭國文有種下來」，雙方唇槍舌戰。

目前雙方仍持續僵持中，國民黨立委陳玉珍在與民進黨立委王美惠推擠後，現繼續站在主席台下方的桌上伺機而動，企圖找空檔跳上主席台，不過均被民進黨立委拉下，但陳仍傲然而立、一支獨秀。

國民黨立委陳玉珍在與民進黨立委王美惠推擠後，現繼續站在主席台下方的桌上伺機而動，企圖找空檔跳上主席台，不過均被民進黨立委拉下。（記者劉信德攝）

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