批立院開後門行政不中立 費鴻泰要正副院長道歉

立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」報告，今日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，並持續占據議場。（記者謝君臨攝）

2021/09/28 14:50

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」報告，今日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，並持續占據議場。稍早，國民黨團總召費鴻泰於議場再提出質疑，指他們早上進來時，裡面都已坐滿民進黨立委，批評立院行政不中立，要求正副院長游錫堃、蔡其昌要向他們道歉，「凡事如果走後門、走特權，國家還有希望？」

下午2時許，原本氣氛較為和緩的議場內，在費鴻泰一聲「開戰」令下，再度劍拔弩張，國民黨立委持續霸佔議場，民進黨立委則嚴陣以待。

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費鴻泰表示，向全國百姓報告，「3+11」就是疫情破口，讓國人冤死，人民要蘇貞昌道歉，民進黨說不可以，把防疫變成德政，早上前後門都開，他們進來時人都坐滿，副院長蔡其昌竟說上一屆有共識，還有會議紀錄，他剛看沒有這個會議紀錄，說謊，當時他們的黨鞭林德福有簽字，但沒說兩個門同時開。

費鴻泰批評，民進黨為何可以走後門？立院行政不中立，凡是走後門、走特權，國家還會有希望？要求立院正副院長必須向所有黨團道歉，為何前後兩個門可以先開，走後門不講道理、不講正義的立院，我們要求要向我們道歉。

下午2點半左右，蘇貞昌進入議場，蔡其昌宣佈開會，並指民進黨立委何志偉、林楚茵改書面質詢，輪到費鴻泰上台質詢，引起國民黨立委不滿，質疑為何可以亂換順序，「我明明排第三，你可以這樣搞？作弊的人，可以這樣改嗎？」。民進黨立委則在現場高喊：「費鴻泰，質詢；費鴻泰，質詢」。

抗爭中，國民黨立委陳玉珍與民進黨立委王美惠等人在現場再次爆發肢體衝突，目前雙方仍僵持中，無法繼續進行詢答程序。

行政院長站上備詢台，藍綠立委分別高舉標語表達立場。（記者劉信德攝）

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