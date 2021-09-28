民團譴責中國和國民黨 堅持「台灣」入聯和加入CPTPP

台灣聯合國協進會今天舉行堅持台灣入聯記者會。（記者簡惠茹攝）

2021/09/28 10:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕第76屆聯合國大會總辯論27日落幕，台灣聯合國協進會今天在立法院舉行「堅持台灣入聯」記者會，協進會感謝美國國會議員推動台灣入聯，譴責中國對台灣加入CPTPP指三道四，更譴責中國國民黨親中反台獨，並呼籲用台灣名義入聯和CPTPP等國際組織。

台灣聯合國協進會今天提出3個感謝、2個譴責和1個提醒，協進會理事長涂醒哲表示，感謝美國國會議員推動台灣加入聯合國，美國總統拜登在聯合國演講雖然未指名道姓，但明確表示反對中共霸領台灣，也是在吐槽中國，對於中國作法大家應該集結力量抵制，美國會推動民主制度和法治，並用價值觀、武力，保衛盟友和朋友，反對那些試圖倚強凌弱的國家。

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涂醒哲指出，也感謝日本首相菅義偉在第76屆聯合國大會總辯論發表預錄演說，「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」，應該讓台灣參加WHO大會；還要感謝友邦挺台接力發聲，支持台灣參與聯合國體系。

協進會也提出2個譴責，涂醒哲表示，經過5、6年努力，對於中國看到台灣要加入CPTPP指三道四，說台灣是他們一部份，真是笑掉世界大牙，他們自己都沒資格加入；第二是譴責中國國民黨，黨主席選舉一起親中，選後朱立倫還呼應習近平，以統一終結中華民國，反台獨違背民意。

最後涂醒哲提出一個提醒，他表示，雖然非常肯定民進黨申請加入CPTPP，也了解台灣國際處境困難，但是外交部說要用台澎金馬的名義加入，難道不知道國際情勢已經改變，難道要繼續矮化自己討好中國共產黨？民進黨如果這樣做是在討好國民黨，這樣的名字是國民黨要求的不是中共，是國民黨不要「台灣」，呼籲民進黨以台灣名義加入國際組織，並要百分百台灣入聯。

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