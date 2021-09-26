聯大總辯論第5日 5友邦總理輪番為台灣發聲

第76屆聯合國大會總辯論第5日，友邦輪番替台灣發聲。圖為吐瓦魯總理拿塔諾發言畫面。（翻攝自聯合國網站影片）

2021/09/26 09:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆聯合國大會總辯論第5日，我國友邦聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森國、海地及吐瓦魯等5國總理輪番為台灣發聲，呼籲聯合國納台參與。史瓦帝尼總理戴克禮闡述台灣對國際的貢獻，諸如向80多國分享防治疾病經驗、協助逾40國發展資通訊科技、農業、教育及衛生醫療，「各界應肯定台灣為全球福祉所付出的努力。史瓦帝尼王國願證明台灣是不可或缺的夥伴。」聖文森總理龔薩福則說，將台灣納入世衛大會、聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織和國際刑警組織等全球機構，「世界必然將因此受益。」

聯大總辯論進行中，日本首相菅義偉於美東時間24日在預錄演說中，特別為台灣以觀察員身分參與世衛大會（WHA）發聲，強調「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。我國友邦也在總辯論中輪番發言挺台，呼籲聯合國納入台灣，截至25日，已有友邦12國為台灣發聲。

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在25日大會中，加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）說，聖露西亞與中華民國（台灣）政府維持官方關係，聖露西亞持續聲援台灣被接納為全球決策過程的合法正當參與者。海地總理昂利（Ariel Henry） 則籲請會員國考量中華民國（台灣）的訴求，因台灣不僅期盼、也有能力，在聯合國維護國際和平與安全、促進國際合作發展的倡議中發揮作用。

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）直言，現在正是聯合國及其機構停止排除台灣有意義參與的時刻。將台灣納入WHA、聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織和國際刑警組織等全球機構，「世界必然將因此受益。」在衛生、氣候變化、民航、犯罪等需要多邊協調與合作的全球性議題上，須全舟共濟。龔薩福說，台灣是相對較小、但卻展現璀璨中華文化的合法政體。台灣向來是令人欽佩的經濟奇蹟、是個蓬勃發展的民主國家，有權利要求有意義參與相關國際機構。新時代需要新的解決方案，而不是過時的霸權壓制。

非洲友邦史瓦帝尼總理戴克禮（Cleopas Dlamini）則大篇幅闡述台灣參與議題。戴克禮說，持續將中華民國（台灣）排除在聯合國體系外，並歧視台灣人民，嚴重違反聯合國憲章原則。自武漢肺炎（COVID-19）疫情以來，台灣便和聯合國會員國團結齊心，一同作出重大貢獻，「史瓦帝尼今年再度敦促聯合國考慮讓台灣有意義的參與，尤其是世衛、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約。」

戴克禮強調，納入台灣，聯合國才有希望實現其目標。戴克禮提到台灣對國際的貢獻，諸如向80多個國家分享防治疾病的專業與經驗，更協助40多國發展資通訊科技、農業、教育及衛生醫療領域。此外，台灣今年秉持「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的精神，持續向史國醫療部門提供醫療協助，包括派遣醫療專家及捐贈個人防護裝備，「各界應肯定台灣為全球福祉所付出的努力。史瓦帝尼王國願證明台灣是不可或缺的夥伴，如果給予機會，台灣將在全球機構扮演有意義的角色。」

太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾 （Kausea Natano）則說，聯合國成立的宗旨，正在於服務及保護全世界人民。基於此，吐瓦魯呼籲，承認台灣人民進入聯合國機構場域的權利。所有人民進入此一國際大家庭，都不應受到阻礙，這是所有人民的權利，而非部份人民的特權。

拿塔諾說，最遺憾的是，我們不斷見到，台灣人民無法參訪聯合國及參與會議的「不義現象」，就因爲聯合國不承認中華民國（台灣）護照，事實上，這本護照已廣爲世界多數國家接納。此外，台灣媒體和記者也未被允許入場採訪聯合國會議及活動。

拿塔諾示警表示，聯合國的公民空間和新聞自由正被限縮。進入聯合國場域竟是以國籍而非以安全為考量，這是不具正當理由的。允許台灣護照持有者進入聯合國場域，是台灣和台灣人民有意義參與聯合國體系的重要關鍵。

第76屆聯合國大會總辯論第5日，友邦輪番替台灣發聲。圖為海地總理昂利發言畫面。（翻攝自聯合國網站影片）

第76屆聯合國大會總辯論第5日，友邦輪番替台灣發聲。圖為聖文森總理龔薩福發言畫面。（翻攝自聯合國網站影片）

第76屆聯合國大會總辯論第5日，友邦輪番替台灣發聲。圖為史瓦帝尼總理戴克禮發言畫面。（翻攝自聯合國網站影片）

第76屆聯合國大會總辯論第5日，友邦輪番替台灣發聲。圖為聖露西亞總理皮耶發言畫面。（翻攝自聯合國網站影片）

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