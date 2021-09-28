聯大總辯論結束 13友邦＋日本發聲挺台

第76屆聯大總辯論27日結束，中美洲友邦尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）在最後一日發言中為台灣發聲，敦促聯合國落實普遍性原則，納入台灣參與。（翻攝自聯合國網站）

2021/09/28 10:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆聯大總辯論27日結束，中美洲友邦尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）在最後一日發言中為台灣發聲，敦促聯合國落實普遍性原則，納入台灣參與。台灣15個友邦中，除了作為觀察員的教廷和宏都拉斯，計有13友邦在此次聯大發言挺台；另今年日本也在聯大發言中，間接表達支持台灣參與世衛。

尼加拉瓜外長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）親赴紐約出席聯合國大會，在總辯論最後一日發言。蒙卡達在演說後段提及台灣表示，疫情當前，基於人道理由，必須適用普遍性原則，使台灣能參與聯合國體系的機制及會議。

請繼續往下閱讀...

尼加拉瓜是第76屆聯合國大會總辯論最後一個發言的友邦代表。先前已有帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁、海地、吐瓦魯等友邦為台灣發聲。

未提及台灣的友邦為宏都拉斯和教廷。教廷因非世俗國家且是觀察員，我方援例不會洽請教廷在總辯論發言或致函。教廷過去透過派遣代表參與友邦遞函活動，表達支持。宏都拉斯去年也未發言，而是單獨致函聯合國秘書長古特雷斯表達支持。今年友邦遞函時間尚未定案。

此外，值得注意的是也有非邦交國的友好國家在此場合挺台。日本首相菅義偉24日在聯大總辯論演說中提到，因應全球衛生問題「不能製造地理上的空白」，傳達日方支持台灣以觀察員身分參與世衛大會（WHA）的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法