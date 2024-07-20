《台中》上任5年半首赴美 盧7/22出訪行程曝光

2024/07/20 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市長盧秀燕將於本月二十二日到三十一日出訪美西十天，為上任五年半首度公務訪美，昨天行程曝光，此行將拜訪西雅圖、舊金山灣區與大洛杉磯地區，除拜訪姊妹市及台中餐飲企業，在舊金山灣區有大型僑界歡迎餐會，另也傳出赴西雅圖可能拜訪微軟總部。

盧秀燕訪美除造訪台中四個姊妹市及友好城市，台中海外企業吃茶三千、85度C、繼光香香雞等，也針對市府推動綠美圖、會展中心、台中流行影音中心等建設，參訪西雅圖流行文化博物館、中央圖書館、奧斯卡電影博物館、聖地牙哥會展中心。

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否認為總統選舉鋪路

盧秀燕訪美首站前往西雅圖，除拜訪姊妹市塔可瑪市政府，也將前往西雅圖市政府，還傳出可能參訪微軟總部；第二站舊金山灣區，拜訪友好城市庫比蒂諾市、姊妹市康他哥斯大郡政府，將與舊金山區僑界交流，最後到大洛杉磯地區，二十七日僑界準備歡迎午宴，盧將發表小型演說。

盧秀燕出訪團隊包括曾任外交官派駐美西的副市長黃國榮及相關局處首長隨行，針對外傳盧訪美行程為總統選舉鋪路，黃國榮否認，強調這次主要拜訪姊妹市及友好城市，台中姊妹市最多就在美國、其次是日本，這次也針對台中重大建設到當地考察觀摩，並與僑界交流及訪問關心台中企業，盧市長是在疫後恢復市府海外城市外交訪問行程。

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