國會職權法案暫停適用》憲法法庭：舉行聽證會 損害人民隱私權、財產權

大法官就國會擴權法案裁定暫停適用理由

2024/07/20 05:30

〔記者林嘉東、楊國文、王定傳／台北報導〕憲法法庭昨裁定暫時停止適用國會調查權等擴權法案，其中，立法院職權行使法關於「舉行聽證會」部分，憲法法庭認為，這對受邀出席人員的隱私權、資訊隱私權與財產權等影響至鉅，有違憲疑義。

藍白兩黨團共推的立法院職權行使法修正案規定，對應邀出席聽證會者，課以不得「無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料」等法律義務，違者可罰十萬元，虛偽陳述者最重可處廿萬元；憲法法庭認為這有逾越憲法「各委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」意涵的疑慮。

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憲法法庭指出，立委對人民課予提供資料等義務，卻未設定資料範圍、可拒絕的正當事由、缺乏發生爭議時的紛爭解決機制等，對於人民受憲法保障的隱私權、資訊隱私權與財產權，皆影響至鉅。

國會調查權 恐引發憲政制衡爭議

憲法法庭認為，立院對受邀出席人員、尤其是不具公職身分的社會人士課予強行義務，被迫違反自身意願，出席聽證會、表達意見、提供證言與資料的極大風險，被迫履行義務提供或揭露資料、檔案、證言等重要資訊或秘密，往往覆水難收，對人民隱私權、營業秘密財產權及不表意自由權，造成不可逆的重大損害，幾無回復可能，因此有必要暫停適用。

憲法法庭指出，立院在憲法未明文下自行創設「國會調查權」，有違憲疑慮，可能引發憲法權力分立與制衡的憲政爭議，影響民眾被迫提供或揭露重要文件、資訊、證言，侵害憲法保障的隱私權、財產權及不表意自由，造成不可逆的損害。

人事同意權 恐牽制憲法機關運作

憲法法庭也表示，「人事同意權」的條文規定，影響總統依憲法規定享有的司法院、考試院、監察院及審計長的人事提名權，以及行政院的人事提名權行使，可能牽制憲法機關職務的適時組成及有效運作，妨害實現憲法特別重要公益，造成難以回復的重大損害，有暫停適用的迫切必要性。

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