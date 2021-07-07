讓市府全力整備微解封配套 高市議會民進黨團建議八月初復會

高市議會民進黨團總召鄭光峰建議，高市議會可評估在八月初復會。（記者王榮祥翻攝）

2021/07/07 13:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕「微解封」話題討論熱烈，高市議會民進黨團今指出，建議停會中的高市議會八月初復會，讓各局處有更充分時間、研擬疫苗接種與微解封相應配套。

民進黨團總召鄭光峰指出，這段時間以來，非常感謝市府團隊在防疫管制及疫苗接種上展現高效率，全力守住高雄疫情，但目前疫情仍未真正落幕，正如市長陳其邁所說，台灣是一日生活圈，雙北能否找出並控制潛藏社區的隱形傳播鏈，及屏東Delta病毒有無新個案等，都是討論解封的關鍵，民進黨團支持市府審慎研擬相應配套及管制措施。

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鄭光峰進一步提及，現在已有許多網友預告解封後要往南部跑，其中也可能存在本身無症狀、卻具感染力的個案，恐對疫情管控帶來風險，如果此時又碰上議會復會，市長與各局處首長都得守在議事廳備詢，將大幅壓縮市府團隊整備相關工作的時間，不利於進行「微解封」的應變準備。

因此民進黨團傾向先讓市府團隊全力備戰，待疫情變化更加明朗，各局處也已初步完成解封配套與疫苗接種規劃後再行復會，粗估較適合的時間點應是落在下月初。

鄭光峰強調，縱使目前疫情稍歇，國人一旦大意，病毒仍可能隨時捲土重來，此時此刻仍應以防疫為優先考量，不過民進黨議員們對於市政的監督絕不會因此鬆懈，黨團在復會後也將全力敦促議事進行，不會讓市民權益打上任何一點折扣。

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