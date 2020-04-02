高市議會藍擬延期1個月 時力議員質疑韓國瑜還是市長嗎？

高雄市議會本會期恐延期，時代力量議員林于凱質疑「那時候韓國瑜還是市長嗎？」（資料照）

2020-04-02 09:06:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會將於下周二（7日）討論本會期是否延期？據傳藍營傾向延後1個月，時代力量議員林于凱質疑「那時候韓國瑜還是市長嗎？」

高雄市議會原定4月16日開議，4月7日議會程序委員會將要討論「是否延會」，且是排在第一案，案由是「大會是否延期？」

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綠營批程序委員會藍綠懸殊，議會延期是為了掩護韓國瑜避開議會質詢，藍營則指目前傾向延後1個月開議，但是為了防疫，請勿與罷免案混為一談。

時代力量議員林于凱則表態不贊成議會延期，他強調，今年的第一次大會，從歷年的3月底開議，已經延後到4月中，比往年都還慢開議，如果再延期1個月，到5月中開議，屆時2020的年度預算都已經快執行一半了，要市議員怎麼監督跟建議？

他說，如果因為防疫因素，要延後開議，那他建議，所有市政府的局處員工，一併延後1個月上班，因為不管在議事廳備詢，或者在辦公室辦公，都有同樣的風險。

林于凱指出，本會期原訂市長總質詢的時間是5月25日，如果延後1個月，到6月底才總質詢，「那時候，韓市長還是市長嗎？」

他建議，如果要減少疫情風險，可以減少來議會備詢的人數，過去局處一級主管都要列席，主要業務承辦及聯絡員都要在場準備的情況，酌予調整即可。

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