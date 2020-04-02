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    首頁　>　政治

    高雄議會定期會藍擬延後 綠批為護韓

    市議會定期會是否該延期引發議論，圖為市議會先前定期會時，在野議員抗議場景。 （記者王榮祥攝）

    市議會定期會是否該延期引發議論，圖為市議會先前定期會時，在野議員抗議場景。 （記者王榮祥攝）

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會本會期是否延期？引起外界關注，綠營指議會將討論延期，是為了掩護韓國瑜避開議會質詢？國民黨團總召曾俊傑則表示，目前傾向延後一個月開議，但這是為防疫，請勿與罷免案混為一談。

    目前傾向延後一個月開議

    高雄市議會定期大會預定四月十六日開幕，民進黨議員陳致中指出，四月七日議會將召開程序委員會討論，程序委員會九人，民進黨只有二人，國民黨加上無黨聯盟七人。他質疑為何立法院可以開會？台南市議會防疫不停議，唯獨高雄市不行？韓國瑜有這麼弱不禁風嗎？

    康裕成：藍對韓沒信心嗎

    民進黨議員康裕成更爆料說，四月七日高雄市議會程序委員會，就是要討論「是否延會？」，且是排在第一案，白紙黑字寫著，案由一「大會是否延期？」

    康裕成強調：「如果不是一心想要延會，需要拿出來討論嗎？請問國民黨議員對韓國瑜那麼沒信心嗎？怕他來議會備詢漏氣出糗嗎？還是根本就是韓國瑜指示要延會的？」

    對此，高雄市議會強調，在定期大會前十五天，本就規定要召開程序委員會，由於現在高雄市議會藍大於綠，議長是國民黨籍，程序委員會的藍綠議員比例自屬正常。

    藍營：防疫 因應疫情未趨緩

    高雄市議會國民黨團總召曾俊傑回應說，武漢肺炎疫情尚未趨緩，目前是傾向把四月十六日開議的定期大會，先延後一個月，但這是為了防疫，希望民進黨議員勿把議會延會防疫，與罷免案混為一談。

    目前六都議會中，台北市議會、台南市議會都已確定在四月十五日、四月三十日如期開會，新北市議會定期大會則將延至五月十五日開議。

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