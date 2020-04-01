康裕成爆高市議會將討論「是否延會」 藍營：傾向延後1個月開議

康裕成爆料指4月7日高雄市議會程序委員會，就是要討論「是否延會」，且是排在第一案。（康裕成提供）

2020-04-01 14:37:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會本會期是否延期？引起外界關注，綠營指延期是為了掩護韓國瑜避開議會質詢，民進黨議員康裕成更爆料說，4月7日高雄市議會程序委員會，就是要討論「是否延會」，且是排在第一案。

國民黨團總召曾俊傑則表示，目前傾向延後1個月開議，但這是為防疫，請勿與罷免案混為一談。

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康裕成指出，4月7日高雄市議會程序委員會，就是要討論「是否延會」，而且是排在第一案。白紙黑字寫著，案由一「大會是否延期？」

康裕成強調，她是前議長，當然知道這個案由現任議長許崑源應該知情，而且很重要，所以排在第一案。她質疑說「如果不是一心想要延會，需要拿出來討論嗎？請問國民黨議員對韓國瑜那麼沒信心嗎？怕他來議會備詢漏氣出糗嗎？還是根本就是韓國瑜指示要延會的？」

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑回應說，武漢肺炎疫情尚未趨緩，目前是傾向把4月17日開議的定期大會，先延後1個月，但這是為了防疫，希望民進黨議勿把議會延會防疫，與罷免案混為一談。

目前六都議會中，台北市議會（4月15日）、台南市議會（4月30日）都已確定如期開會，新北市議會定期大會則將延至5月15日開議。

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