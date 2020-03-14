6家違法日租旅店欠市府369萬罰鍰 議員爆：市府竟核准就地合法

台北市觀傳局稽查日租套房。（台北市觀傳局提供）

2020-03-14 22:54:31

〔記者楊心慧／台北報導〕違法日租旅店問題多，台北市議員戴錫欽表示，台北市有6家日租套房尚有18張裁處書，共369萬6000元罰鍰未繳，但市府竟核准違法業者就地合法，他要求市府應清查申請者是否有違法經營旅店紀錄，以及是否有經營旅店相關的民刑事涉訟紀錄，列為核准旅館合法設立與營業的要件，避免有爭議的業者能合法。

觀傳局長劉奕霆指出，旅館業管理規則目前對於旅館業於申請登記時應檢附在文件中，包含建物核准使用證明文件、土地建物使用證明、責任保險契約等，可知主管機關對於旅館業核准審查文件，建立在旅館設立時是否有取得建物或土地合理使用，對於旅館環境的安共安全是否有投保相關保險契約。

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劉奕霆表示，若要以繳清罰鍰當旅館設立條件，恐有「法律不當連結」疑慮，難訂定違反法律的規定，但下週將和局內法制人員討論，看是否能朝議員所要求的進行，也會向中央反映目前所遇的問題。

根據《發展觀光條例》第21、24條、《旅館業管理規則》第4條，經營觀光旅館業者應向中央、地方主管機關申請登記，領取相關證照後，才得營業。

戴錫欽調閱資料發現，台北市觀傳局在「違法日租旅店輔導為合法」的核准過程中，並未訂定清查申請者是否有違法經營旅店紀錄、經營旅店相關的民刑事涉訟紀錄等，將導致有問題的日租旅店仍可就地合法，這是非常不合理的事。

戴錫欽表示，觀傳局明知申請者欠市府錢，竟還盼望業者在轉成合法旅館後，會有營業收入繳罰鍰，他調查後發現，6家就地合法的日租套房有脫產的狀況，連行政執行署迄今都很難查扣到違法業者的營收，為何觀傳局天真以為，他們合法後就會繳罰鍰？

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