觀光局擬重罰訂房平台200萬 Airbnb：與創新背道而馳

2019-03-26 19:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局擬修法重懲違法日租套房及刊登的訂房平台，未來前述兩者最高可罰200萬元。Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜透過聲明指稱，相較於行政院院長蘇貞昌年初「對於共享經濟模式，盼能參考先進國家作法」，如今的草案內容，卻演變為反其道而行，且與台灣多年來傲視國際的創新形象完全背道而馳，「我們感到十分遺憾」。

蔡文宜在聲明中痛批，交通部觀光局採用過時的方法來規管旅遊產業，並且刻意忽視旅遊產業中眾多微型創業者幫助世界了解台灣的努力，「我們擔憂這樣的做法恐將近一步限制健康、永續旅遊在台灣發展的可能」。

聲明表示，Airbnb了解台灣有其特色與發展需求，政府對於共享經濟的擔憂、新政策可能涉及的挑戰與取捨，其實在他們與全球超過500個地方與中央政府的各種合作夥伴協議中，許多都已經討論並克服。

聲明指出，台灣向來以創新聞名國際，他們相信透過與政府合作，訂定進步、清楚、周詳的法規，方能有益於住家分享在台灣的正向發展，並創造短、中、長期的貢獻。

不過，Airbnb在聲明最後仍然留下伏筆：「我們會繼續保持開放的態度，尋求與政府合作的機會，為台灣的未來一同努力。」

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