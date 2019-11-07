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26條誘台》顏擇雅：若變中共自己人要有隨時被踐踏準備

中國4日宣布推出最新對台《26條措施》引發熱議。（路透）

中國4日宣布推出最新對台《26條措施》引發熱議。（路透）

2019-11-07 15:14:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日宣布推出最新對台《26條措施》引發熱議。對此，作家顏擇雅臉書今也撰文發表看法，她表示「惠台26條，重點是把台灣人當自己人」，並提醒跟中共往來時要留意，若你變他的自己人，得有隨時被虐整的心理準備。

顏擇雅認為，惠台26條是把「台灣人當自己人」，但中共一大特色為對外人承諾大致仍守信（雖會作弊）、「對自己人是一向翻臉不認人」，並以香港為例，稱九七主權移交前允諾高度自治，後來卻強調中央對港有「全面管制權」。

顏擇雅也另舉「翻臉不認人」經典案例，即中共當年如何對待民族資本家，並直言跟中共來往最好是「一直當他的外人」，她解釋，若你是中共次要敵人或為了打擊主要敵人須聯合的對象，「他真會對你好得不得了」，即便變成主要敵人也頂多「潑婦罵街」，不過若變自己人，「就要有隨時被他踐踏被他虐整的心理準備」。

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