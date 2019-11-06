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誘台26條》中國對台如韓國瑜 李戡：信了就等著後悔

李戡認為，中國此次提出的26條對台政策，和韓國瑜的口號一樣好聽，但真的相信之後就會後悔。（資料照，本報合成）

李戡認為，中國此次提出的26條對台政策，和韓國瑜的口號一樣好聽，但真的相信之後就會後悔。（資料照，本報合成）

2019-11-06 21:28:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國繼去年提出「誘台31條」措施後，今年再宣布「誘台26條」政策，李敖之子李戡對此表示，這一共57條項目其實就如同韓國瑜的口號一樣，「信了你就等著後悔」。

中國4日宣布「誘台26條」政策，內容包括台企可與當地企業同等參與5G、迴圈經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設。個人範圍也針對領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等領域，向台灣人拉攏招手，強調「擁有同等待遇」。

李戡今（6）日在臉書指出，中國在2018年有31條對台措施，2019年則有26條，目前這些政策加起來共57條「優惠」方案，但其實和國民黨總統參選人韓國瑜所喊出的口號一模一樣，聽起來好聽，執行起來根本不現實，若真的相信它就要等著後悔了。

李戡強調，中國官方此次對台灣做出26條政策，是統戰部門、對台系統為了創造虛假業績因而討好台灣人，中國社會整體來說，對台灣人是死守嚴防的，對台灣作家的出版品「往死裡審查」就是最好的案例，李戡舉實證：「李敖三十本書被查禁，就是活生生的例子。」

李戡臉書全文

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