誘台26條》林濁水批故技重施 搬台商數據打臉

林濁水認為，中國去年頒布31條誘台措施，今年已證實效果有限。（法新社，資料照，本報合成）

2019-11-06 21:21:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日推出26條誘台措施，民進黨新潮流大老林濁水對此指出，去年中國公布31條誘台政策，今年故技重施，但已被時間證明效果有限，且今年前7個月台商投資中國也只有23.3億美元，約台幣707.9億元，但國民黨蕭萬長、韓國瑜秉持樂觀態度，罔顧台商可能因此被中國套牢。

林濁水在《Yahoo論壇》發文指出，中國全國政協主席汪洋4日在「兩岸企業家紫金山峰會」與「台灣方面理事長」蕭萬長見面，談及誘台26條政策時，汪洋認為，中國中等收入群體逾4億人，直呼「這樣的市場到哪裡去找？」，蕭萬長聞語答覆，過去的31條誘台政策獲得廣大台商認同，此次的新措施一定更有助於台商發展。

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林濁水指出，台商2011年投資中國金額達到131億美元，創下高點，隨後此金額逐年走下坡，到了2017年只有87.4億美元，2018年公布31條誘台措施後繼續下跌，該年台商中國金額為84.9億元，從十年長線來看，只比2009年金融海嘯後要高，2019年前7個月該金額僅有23.3億美元，年減55.5%，可見誘台措施效果十分有限。

林濁水提到，中國經濟在2011年逐漸衰退，去年美中貿易戰開打，外資、台商趕忙撤出中國，蕭萬長竟然還認為北京釋出利多，要台商跳入呼應統戰，令人不懂他是哪來的國民黨財經大師，且國民黨總統參選人韓國瑜竟對此稱「樂觀其成」，完全罔顧台商可能會被中國套牢。

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